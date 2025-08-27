قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%
استرداد 20 ألف متر أملاك دولة في حملة كبرى بـ برج العرب
إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية بعد مباحثات ترامب وزيلينسكي؟| تفاصيل
وزير العمل: إجراءات رادعة ضد الشركات غير الملتزمة لحماية عمال "الدليفري"
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط للأسبوع الثامن
محافظ أسيوط يحيل واقعة تسمم 16 شخصًا بأحد الأفراح للتحقيق ويوجه برعاية المصابين
قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لأحمد عبد القادر لفك التكتلات الدفاعية
سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بشأن أفضل مبارايات الدوري
هجوم روسي يقطع الكهرباء عن منطقة بولتافا الأوكرانية
انطلاق جولة الإعادة بالشيوخ داخل مصر.. و100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بينهم طفلة .. مصرع ثلاثة في حادث تصادم بـ جمصه

السياره
السياره
همت الحسينى

لقى  ثلاثة اشخاص من  اسرة واحده  مصرعهم  واصيب طفل اثروقوع حادث 
تصادم سياره ملاكى فى توك توك امام بوابه المركب طريق الدولي بجمصه بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديرية امن الدفهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث 
تصادم سيارة ملاكى فى توك توك امام بوابه المركب طريق الدولي بجمصه ومصرع ثلاثة واصابة طفل.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان  فى العقد الخامس من العمر 
مروة محمد زكى على 29 عاما  مقيمة شربين حيث اصييت بنزيف بالمخ كسر بقاع الجمجمة صهلية معتز جمال محمد 8 اعوام  مقيمة شربين
نزيف بالمخ واصيب  عمر محمد عمر عز الدين 10 اعوام مقيم القاهرة بكسر بالذراع الايسر 
تم نقل الجثث والمصاب الى مستشفى جمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة

الدقهلية جمصه شربين حادث ملاكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الغندور: الأهلي قيمته أعلي من ريبيرو

أستاذ جنع

طالبة تحمل قطتها على المسرح خلال حفل التخرج .. تصرف ودعفوي من الأستاذ الجامعي

ريبيرو

سيد عبد الحفيظ: مباراة بيراميدز قد تكون نقطة انطلاقة ريبييرو مع الأهلي

بالصور

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

السر في اللون والطعم.. الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء دون أن تسود

الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد