بينهم طفلة .. مصرع ثلاثة في حادث تصادم بـ جمصه

لقى ثلاثة اشخاص من اسرة واحده مصرعهم واصيب طفل اثروقوع حادث

تصادم سياره ملاكى فى توك توك امام بوابه المركب طريق الدولي بجمصه بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديرية امن الدفهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث

تصادم سيارة ملاكى فى توك توك امام بوابه المركب طريق الدولي بجمصه ومصرع ثلاثة واصابة طفل.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان فى العقد الخامس من العمر

مروة محمد زكى على 29 عاما مقيمة شربين حيث اصييت بنزيف بالمخ كسر بقاع الجمجمة صهلية معتز جمال محمد 8 اعوام مقيمة شربين

نزيف بالمخ واصيب عمر محمد عمر عز الدين 10 اعوام مقيم القاهرة بكسر بالذراع الايسر

تم نقل الجثث والمصاب الى مستشفى جمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة