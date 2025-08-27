قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع كائن بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وعدم توافر الإشتراطات الصحية والصناعية مدون عليها علامات تجارية وهمية وحيازته كميات كبيرة من "حلوى المولد" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وعُثر بداخل المصنع على (4 طن حلوى المولد مختلفة الأحجام "تحت التجهيز ، منتج نهائى" مدون عليه علامات تجارية وهمية – أكثر من 4 طن خامات مستخدمة فى التصنيع مجهولة المصدر - الأدوات المستخدمة فى التصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.