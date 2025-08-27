قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المخرج التونسي مهدي هميلي: «اغتراب» وُلد في بيئة قاسية.. وحقق ولادة فنية حرّة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال المخرج التونسي مهدي هميلي إن فيلمه الجديد "اغتراب" يُعدّ استكمالًا لثلاثية غير معلنة بدأها مع فيلم "تالة مون آمور" وواصلها في "أطياف"، حيث يسلط الضوء على الحياة العاطفية والاجتماعية لعمال المصانع، وهذه المرة من خلال الغوص في العالم الخفي لعامل بمصنع الحديد والصلب.

وأضاف هميلي، خلال لقاء مع نسرين رمضان، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من تونس، أن الفيلم كُتب بخطوط عريضة فقط، بينما اختار ترك مساحة كبيرة للارتجال في المشاهد والحوار، مؤكدًا أن السينما بالنسبة له ليست نصًا مكتوبًا بل "فن بصري، واكتشاف حيّ لحظة بلحظة على البلاتوه".

وأوضح أن ظروف التصوير كانت صعبة للغاية سواء داخل المصنع أو خارجه، نظرًا لضيق الوقت وحرارة الطقس، إلا أن الدعم الكامل من طاقم العمل – خاصة الممثل غانم الزريلي – سهّل هذه التجربة، مشيرًا إلى أنه أعاد تصميم الصوت بالكامل ليخلق تجربة سمعية واقعية موازية للصورة.

وعن محدودية الميزانية، قال هميلي: "كنت المنتج الرئيسي، وتعلمت من تجاربي السابقة كيف أدير مواردي، شعرت بأن الجميع كان مؤمنًا بالفيلم كحالة إنسانية وفنية، حتى أن بعضهم خفّض أجره إيمانًا بالمشروع".

وحول عرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، عبّر عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور والنقاد، مضيفًا: "الجمهور الأوروبي رأى في الفيلم شيئًا مختلفًا قادمًا من تونس والعالم العربي.. لم نعتد تقديم هذا النوع من الأفلام المركبة، التي تمزج بين الواقعية والفانتازيا، والتشويق".

وعن البُعد الشخصي في الفيلم، قال هميلي: "الاغتراب ليس فقط في عنوان الفيلم بل عشته كمخرج، خرجت من أسلوبي السابق ومنطقة الراحة التي كنت أعمل بها، شعرت وكأنني أخرج نفسي من نفسي".

مهدي هميلي اغتراب تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

المطبعة

54 ألف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالجيزة

الأطفال الضحايا

القبض على شخصين يستغلان الأطفال فى التسول بمصر الجديدة

بالصور

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد