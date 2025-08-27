القبض على 6 أشخاص يروجون المخدرات بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة وبحوزتهم مركبة "توك توك".

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بالصورة6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية ، ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "البودر ، الهيروين" – سلاح أبيض - مركبة "توك توك") ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.