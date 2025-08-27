نانت يشترط مبلغا ضخما لانتقال مصطفى محمد لهذا النادي

حدد نادي نانت الفرنسي مبلغًا ضخمًا للموافقة على رحيل نجمه المصري مصطفى محمد إلى باناثينايكوس اليوناني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن باناثينايكوس - الذي يدربه البرتغالي روي فيتوريا - يضع مصطفى محمد على رأس أولوياته لتعويض فوتيس يوانيديس الذي سينضم إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأضافت، أن نانت لم يتلقى عرضًا من باناثينايكوس حتى الآن، لكنه لن يفرط في خدمات مصطفى محمد بمبلغ أقل من 10 ملايين يورو.

وكان اسم مصطفى محمد ارتبط بالأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الدولي المصري فضًل الاستمرار في الدوريات الأوروبية.