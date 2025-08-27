شوبير: إمام عاشور تعافى من الإصابة.. والجهاز الفني يؤجل مشاركته

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف إمام عاشور، لاعب الأهلي، من إمكانية المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز.


وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر «أون سبورت»، أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو يرفض الاستعجال في عودة اللاعب قبل التأكد التام من جاهزيته البدنية والفنية، وذلك حفاظًا على مستقبله وتجنبًا لأي مضاعفات.


وأشار إلى أن عاشور تعافى بالفعل من إصابة الكتف ويتمتع الآن بحالة صحية ممتازة، إلا أن الجهازين الفني والطبي يفضلان عدم المجازفة بالدفع به في مواجهة بيراميدز المعروفة بقوتها وارتفاع معدل المنافسة فيها.
 

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يضع مصلحة اللاعب في المقام الأول، حتى لو استدعى الأمر تأجيل مشاركته في مباريات مهمة، ضمانًا لعودته بأفضل صورة ممكنة ودون مخاطر على مسيرته الكروية.

