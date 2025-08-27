أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن عودة اللاعب محمد شحاتة لتشكيل الزمالك الأساسي أمام وادي دجلة، في المباراة المقررة بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: محمد شحاتة يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام وادي دجلة على حساب دونجا.

في سياق متصل قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء بصورة طبيعية دون الحصول على راحة عقب الفوز أمس على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.