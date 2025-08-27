قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته
التذكرة أقل من 400 جنيه.. موعد افتتاح حديقة الحيوان والأسعار
خلل في بعض المراكز.. تعديلات ريبيرو على تشكيل الأهلي قبل موقعة بيراميدز.. والمستبعدون مفاجأة
400 مليار دولار على المحك.. كيف تؤثر الرسوم الأمريكية على الاقتصاد الهندي؟
1500 طن مساعدات متنوعة في قافلة مصر «زاد العزة» الـ 24 إلى غزة
وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم
أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن عودة اللاعب محمد شحاتة لتشكيل الزمالك الأساسي أمام وادي دجلة، في المباراة المقررة بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: محمد شحاتة يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام وادي دجلة على حساب دونجا.

في سياق متصل قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء بصورة طبيعية دون الحصول على راحة عقب الفوز أمس على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

