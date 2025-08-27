شحاتة بديلًا لدونجا في مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على بديل نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في مباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري.

وسيدفع الجهاز الفني بمحمد شحاتة في التشكيل الأساسي خلال مباراة وادي دجلة المقبلة، يأتي ذلك في ظل غياب نبيل عماد دونجا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قرر مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء بصورة طبيعية دون الحصول على راحة عقب الفوز على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.