الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كريم رمزي: الأهلي لا يفكر في توجيه الشكر إلى ريبيرو.. ولاعبو الفريق سعداء به

ريبيرو
ريبيرو
عبدالله هشام

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن إدارة النادي الأهلي لا تفكر في توجيه الشكر إلى خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي في الوقت الحالي، ورغم التعادل أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: انطباع محمود الخطيب عن خوسيه ريبيرو أنه مدرب جيد وليس مدرب سئ، والمدرب مازال في مرحلة اكتشاف لاعبيه.

وأضاف: سألت داخل الأهلي وعلمت أن اللاعبين سعداء بخوسيه ريبيرو وهذا أمر مهم للغاية، ولاعبي الأهلي متقبلين المدرب ويرون أنه جيد وليس مدرب سئ.

وتابع: لكن مازال الأهلي لا يمتلك ظهير أيمن قوي ينافس محمد هاني، و أيضا لا يوجد ظهير أيسر بجوار محمد شكري الذي من الواضح أنه غير مقنع لريبيرو حتى هذه اللحظة ولا يوجد بديل لوسام أبو علي

وأختتم كريم رمزي: مباريات كأس العالم للأندية ليست مؤشرا للحكم على مستوى خوسيه ريبيرو، وفي الدوري الممتاز الأهلي يؤدي بشكل جيد باستثناء مباراة افتتاح الدوري أمام مودرن سبورت.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي ريبيرو

