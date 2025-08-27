قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تقترح تطبيقًا رسميًا للإبلاغ عن الجرائم بدلًا من فضائح السوشيال

النائبة آيات الحداد
النائبة آيات الحداد
حسن رضوان

قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إنها تقدّمت بمقترح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، يدعو إلى إطلاق تطبيق إلكتروني يُمكن المواطنين من رفع بلاغات فيديوية أو مصورة مباشرة إلى الجهات الأمنية، بدلًا من نشرها على وسائل التواصل دون تأييد قانوني.

حرمة الحياة الخاصة حق أصيل يكفله الدستور 

وأوضحت  الحداد"  لـ"صدى البلد"، أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل يكفله الدستور والقانون، مشيرة إلى انتشار فيديوهات تُصوّر أشخاصًا دون موافقتهم يمثل انتهاكًا خطيرًا لهذا الحق، مضيفة: "هناك فرق بين توثيق حادثة لحفظ حق والتلاعب بأخرى بنية التشهير أو نشر الشائعات، لذلك أقترح أن يتم إرسال الفيديوهات مباشرةً إلى تطبيق أمني رسمي، يشبه نموذج ‘كلنا آمن’ في السعودية، لضمان السرية وسرعة التحرك دون تشهير".

 يتيح استخدام التطبيق لإرسال بلاغات أمنية أو مرورية

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن المقترح يتيح استخدام التطبيق لإرسال بلاغات أمنية أو مرورية أو حالات تنمر أو تحرش، مع إمكانية إرفاق ملفات مرئية والموقع الجغرافي دون خوف من الكشف عن هوية المبلغ، وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع المادة 57 من الدستور التي تحمي الحياة الخاصة، ومع وجود نصوص في قانون العقوبات (المادتان 309 مكرر و309 مكرر أ) التي تجرم التصوير أو تسجيل محادثات في أماكن خاصة.

وأضافت النائبة آيات الحداد، أن ملايين المستخدمين في السعودية يستفيدون من تطبيق "كلنا آمن" عبر إرسال بلاغاتهم بشكل آمن وسريع، مشيرة إلى أن القانون المصري نص على معاقبة المتورطين في تصوير الأشخاص خلسة بالحبس حتى سنة، ومعاقبة الغير من ساعده أو نشر الفيديو، بما يؤكد أن البلاد مؤهلة لتفعيل هذه التقنية حماية للمجتمع وضمان ردع المخالفين.

وكانت  النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، قد جددت دعوتها لإطلاق تطبيق إلكتروني رسمي للإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات، يكون بديلاً عن نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تقدمت بهذا الاقتراح منذ بداية دور الانعقاد الأول في 2021، في ظل تصاعد ظاهرة تصوير الوقائع دون إذن، وتداولها بشكل قد يضر بالأطراف المعنية ويعد انتهاكًا صارخًا لخصوصية الأفراد.

مجلس النواب النائبة آيات الحداد المستشار حنفي جبالي إطلاق تطبيق إلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

ترشيحاتنا

رصد مخلفات بناء

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة ترصد عقارًا مخالفًا بحي الهرم بالجيزة وتتابع إزالته

نقابة الصحفيين

فرصة أخيرة لسداد الأقساط المتأخرة لمدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعزبة مهني بالإيبارشية

بالصور

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

فيديو

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد