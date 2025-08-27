عربية النواب تدين اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رام الله

أدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدينة رام الله واستهداف وإصابة المدنيين الفلسطينيين في تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية ، مطالبة من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها السافرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم أن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها واعاقتها لكافة فرص السلام في الاقليم محذراً من العواقب الخطيرة للغطرسة الاسرائيلية التي تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.

وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً : إلى متى يقف المجتمع الدولى صامتاً ومتفرجاً أمام هذه الاعتداءات الاسرائيلية البشعة ضد الفلسطينيين؟ وأين الامم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الاوروبى؟ مطالباً من العالم كله الاسراع فى اتخاذ الإجراءات والتدابير لاجبار حكومة جيش الاحتلال فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.