العدل يخوض منافسة الفردي في انتخابات النواب بـ 25 مرشحا للمرحلة الأولى

أنهت الحملة الانتخابية لحزب العدل استعداداتها المركزية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حيث أعلن علي أبو حميد مدير الحملة أن الحزب استقر حتي الان علي ٢٥ فرديا موزعين على ٢٥ دائرة فردية من دوائر المرحلة الأولى من ١٠٥ مرشح متقدمين لدي الحزب موزعين علي ٨٣ دائرةً فردية.

وأوضح أن هذه القائمة الأولية من المرشحين والتي تم الاستقرار عليها داخل لجنة الانتخابات بالحزب تعكس استراتيجية الحزب في التركيز على المقاعد الفردية باعتبارها الأكثر ارتباطا بالناخب والأقرب إلى همومه اليومية.

وأوضح أبو حميد أن المرشحين الذين تم الاستقرار عليهم يجمعون بين خبرات نواب سابقين وقيادات بارزة داخل الحزب إلى جانب قيادات نسائية وشبابية تسعى لإثبات حضورها السياسي ، لافتا إلى أن الحملة انتهت أيضا من إعداد التصميمات الدعائية التي ستواكب انطلاق المؤتمرات واللقاءات الانتخابية في المحافظات خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الرهان على المقاعد الفردية بالنسبة لحزب العدل ليس مجرد خيار انتخابي بل تعبير عن قناعة راسخة بأن الناخب المصري في الريف والصعيد والمدن لا يزال يرى في المرشح الفردي صوته الحقيقي داخل البرلمان ، مشيرا إلى أن الحزب يركز في برنامجه على قضايا الزراعة والري والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب مع تمكين المرأة باعتبارها شريكا أساسيا في بناء المستقبل.