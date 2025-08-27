قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
نجلاء سليمان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، والذي يُقام على جزيرة ليدو حتى 6 من سبتمبر المقبل.

وافتتحت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا تمهيداً لدخول الضيوف. 

يشكّل المهرجان بداية موسم الجوائز الكبرى، وعلى رأسها الأوسكار، حيث يُعد منصة أساسية لانطلاق أبرز الأعمال السينمائية العالمية.

حفل الافتتاح وفيلم البداية

يفتتح المهرجان بفيلم “La Grazia” للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي يعود إلى فينيسيا بفيلم درامي رومانسي من بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرتزي.


ومن المقرر أن تُقدِّم الممثلة والمذيعة الإيطالية إيمانويلا فانيلّي حفلي الافتتاح والختام.


كما يشهد الحفل كلمة خاصة من المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا تكريماً للمخرج الألماني فيرنر هيرزوج، الذي ينال جائزة “الأسد الذهبي” عن مجمل مسيرته، إلى جانب تكريم النجمة الأمريكية كيم نوفاك.

لجنة التحكيم وضيوف المهرجان

يرأس لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية المخرج الأمريكي ألكسندر باين، ويعاونه كل من المخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو، المخرج الروماني كريستيان مونجيو، المخرج الإيراني محمد رسولوف، الممثلة البرازيلية فيرناندا توريس، والممثلة الصينية تشاو تاو.

أما ضيوف الافتتاح من نجوم هوليوود فيتقدمهم جوليا روبرتس، دواين “ذا روك” جونسون، إيما ستون، وجورج كلوني، إلى جانب حضور واسع من نجوم أوروبا والعالم العربي.

مهرجان فينيسيا افتتاح مهرجان فينيسيا جورج كلوني

