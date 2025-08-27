بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، والذي يُقام على جزيرة ليدو حتى 6 من سبتمبر المقبل.

وافتتحت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا تمهيداً لدخول الضيوف.

يشكّل المهرجان بداية موسم الجوائز الكبرى، وعلى رأسها الأوسكار، حيث يُعد منصة أساسية لانطلاق أبرز الأعمال السينمائية العالمية.

حفل الافتتاح وفيلم البداية

يفتتح المهرجان بفيلم “La Grazia” للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي يعود إلى فينيسيا بفيلم درامي رومانسي من بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرتزي.



ومن المقرر أن تُقدِّم الممثلة والمذيعة الإيطالية إيمانويلا فانيلّي حفلي الافتتاح والختام.



كما يشهد الحفل كلمة خاصة من المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا تكريماً للمخرج الألماني فيرنر هيرزوج، الذي ينال جائزة “الأسد الذهبي” عن مجمل مسيرته، إلى جانب تكريم النجمة الأمريكية كيم نوفاك.

لجنة التحكيم وضيوف المهرجان

يرأس لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية المخرج الأمريكي ألكسندر باين، ويعاونه كل من المخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو، المخرج الروماني كريستيان مونجيو، المخرج الإيراني محمد رسولوف، الممثلة البرازيلية فيرناندا توريس، والممثلة الصينية تشاو تاو.

أما ضيوف الافتتاح من نجوم هوليوود فيتقدمهم جوليا روبرتس، دواين “ذا روك” جونسون، إيما ستون، وجورج كلوني، إلى جانب حضور واسع من نجوم أوروبا والعالم العربي.