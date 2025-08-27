مدير تعليم قنا يتابع امتحانات القبول بمدرسة مياه الشرب

تابع هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات اليوم الثاني من الاختبارات التي تجريها المديرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصحي الصحي داخل مدرسة قنا الفنية بنات لقبول المتقدمين للالتحاق بفصول مدرسة المياه.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على شفافية وحيادية الامتحانات والمقابلات الشخصية التي تجريها اليوم اللجنة المنوط بها تقييم 195 طالب واختبارهم تحريرياً، وكذا إجراء مقابلات شخصية بقصد اختيار أفضل العناصر التي تمتلك اللياقة الصحية والمهارية اللازمة للعمل والتعلم كإحدى استراتيجيات الدولة للاستثمار فى العنصر البشرى وتنمية المهارات وتخريج جيل من الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة، للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار الصابر، إلى أن يوم غداً الخميس هو اليوم المخصص لمن تخلف بعذر عن الحضور يومي الثلاثاء والأربعاء ، بحيث تقبل المدرسة 100 طالب منهم 80 من أبناء محافظة قنا و20 من خارجها وذلك من خلال اللجنة المشكلة من المهندس محمود عبد السميع، نائب رئيس مجلس إدارة والمهندس محمد العيسوى، عن شركة مياه الشرب، والمهندس محمد السمان عوض، مسئول التعليم المزدوج بالمديرية والمهندس سمير بيومي، موجه عام العمارة والمهندس محمد إبراهيم، موجه عام الكهرباء و محمود فاروق، عضو الإدارة القانونية بالمديرية وياسر نصر، عضو إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، ووحيد محروص، عضو إدارة شئون الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الامتحانات تجرى للطلاب الذين اجتازوا اختبار الحاسب الآلي بالأمس بمركز التطوير التكنولوجي الرئيسي بقنا، بحسب البروتوكل الموقع بين المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب ومديرية التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، أعلنت في وقت سابق عن مد فترة قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج " للعام الدراسي 2025- 2026 بحد أدني للمجموع 273 درجة.

وأوضح بيان شركة مياه قنا، بأن فتح التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج" تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات الصرف الصحي" للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لحملة الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام من محافظات " قنا - الأقصر - سوهاج - اسيوط" بحد أدنى للمجموع 273 درجة، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للتقدم للالتحاق بالفصول، بناءا على بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ومديرية التربية والتعليم.

وأضاف بيان شركة مياه قنا، بأن الأعداد المقرر قبولها بالدفعة الاستثنائية لهذا العام 100 طالب، موزعة كالتالى" 10 طلاب مركز فرشوط، 8 طلاب مركز أبوتشت، 8 طلاب مركز نجع حمادي، 10 طلاب مركز دشنا، 7 طلاب مركز الوقف، 15 طالب مركز قنا، 5 طلاب مركز قفط، 10 طلاب مركز قوص، 5 طلاب مركز نقادة، 9 طلاب محافظة سوهاج، 9 طلاب محافظة الأقصر، 2 طالب محافظة أسيوط".