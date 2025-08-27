قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
والدة فرح شعبان ترتدي ثوب التخرج نيابة عنها في لحظة مؤثرة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق بوابتي حزما شمال شرق القدس
برلماني: زيارة رئيس الإمارات إلى القاهرة تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة بين البلدين
رابطة الأندية تعلن أفضل 4 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري المصري
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهيئة الوطنية: لا تجاوزات في التصويت.. والنتائج تعلن قريبا

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات
المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات
كريم محمد

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الانتهاء من عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج.

وأضاف «بنداري» مؤتمر صحفي حول جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، أن تم اغلاق اللجان الانتخابية في التاسعة مساء ما عدا لجنتين في الأقصر.

عمليات الاقتراع سارت بسهولة ويسر

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عمليات الاقتراع سارت بسهولة ويسر من اليوم الأول في جولة الإعادة، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد اللجان غدا كثافات عالية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلقى أي شكاوي بشأن المخالفات أو الخروج عن الضوابط خلال عملية التصويت في اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس الشيوخ.

المستشار أحمد بنداري الوطنية للإنتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس عمليات الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

ترشيحاتنا

محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن

حماة الوطن بالإسكندرية: زيارة رئيس الإمارات لمدينة العلمين تحمل دلالات سياسية واستثمارية

الزواج

الحبس والغرامة عقوبة التلاعب بسن الزواج في مصر

كامل الوزير

نائب: لقاء وزير الصناعة مع مستثمري الإسكندرية خطوة مهمة لتحقيق النهضة الصناعية

بالصور

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد