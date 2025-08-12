المستشار أحمد بنداري: مشهد إنتخابات مجلس الشيوخ يدل على الوعي التام للمواطن المصري

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشهد الإنتخابي يدل على الوعي التام للمواطن المصري، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات قامت بالعديد من الإستحقاقات الدستورية، سواء إنتخابات الرئاسة أو الإنتخابات البرلمانية، وإنتخابات مجلس الشيوخ.

وقال أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أنه تم التعاون مع أجهزة الدولة والإدارات المعنية، لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الإنتخابية، مؤكدا أنه كان هناك تعاون تام مهع المجلس قومي للإعاقة، لتمكين ذوي الإعاقة الهمم، لتسهيل عملية الإدلاء بصوتهم في الإنتخابات.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات مجلس الشيوخ كانت جيدة، بناءا على حملات التوعية للمواطنين، في المحافظات المصرية باهمية المشاركة في العملية السياسية.