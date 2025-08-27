بسبب 300 جنيه.. تشييع جنازة عامل لقي مصرعه على يد بائعة خضار بشبرا الخيمة

شيع المئات من أهالي منطقة مسطرد بقسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم ، جنازة عامل، لقي مصرعه على يد بائعة خضار وشقيقها، بسبب الخلاف على 300 جنيه إيجار، وسط حالة من الحزن بعد أن انتهى الطب الشرعي من الصفة التشريحية للجثة بمشرحة زينهم.



فيما أمرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة في القليوبية بحبس بائعة خضار وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل عامل وإصابة نجله طعنًا بالسكين في مشاجرة بمنطقة ترعة الشابورى دائرة القسم وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى في الواقعة عقب مناظرة الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير لعرضة على النيابة والاستعلام عن حالة نجل المتوفى المصاب وتحديد الإصابات ونوع السلاح المستخدم.



وقررت النيابة إرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائى وطلبت تحريات مباحث قسم ثانى حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال الجيران وشهود العيان.



وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود إشارة من المستشفي بوصول عامل جثة هامدة واصابة نجله ادعاء مشاجرة وطعن.



وانتقل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برفقة قوة امنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين طرف أول المجنى عليهما أحمد ج م 43 سنة، عامل ونجله يوسف أ 20 سنة، وطرف ثانى المتهمين ندى ب ا 30 سنة، بائعة خضار وشقيقها احمد ب تطورت إلى مشاجرة بالايدى قام على إثرها الأخير باستخراج سلاح ابيض من طيات ملابسه وقام بطعن المجنى عليه الاول طعنة نافذة في الصدر وجرح في الرأس، مما اسفر عن وفاته، وإصابة نجله بجرح غائر بالرقبه وطعنة بالكتف، بسبب خلافات سابقة بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.