مدرب منتخب مالي: أليو ديانج لاعب مهم لي من أجل عمل التوازن بين الدفاع والهجوم

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات توم سينتفيت مدرب منتخب مالي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال توم سينتفيت:"أليو ديانج لاعب مهم لي من أجل عمل التوازن بين الدفاع والهجوم، وهو لاعب ذكي، ويستطيع اللعب في أوروبا ولديه الجودة التي تؤهله للعب في دوري قوي وناد كبير هناك".



وأكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئولي الأهلي لديهم رغبة شديدة في الإسراع لحسم ملف تجديد أليو ديانج وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا في المقام الأول، خصوصا أن الثلاثي عقودهم تنتهي مع ختام الموسم.

وقال عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار الفضائية، إن الأهلي لديه أولويات حاليًا خصوصا أن بعض العناصر مثل إمام عاشور لازال لديه 3 سنوات متبقية في عقده، ولا زال عقود حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ممتدة لموسم آخر.