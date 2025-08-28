حبس عاطل سرق مبلغا ماليا من سيدة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس شخص بسرقة مبلغ مالى من داخل حقيبتها بأحد المعارض كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل حقيبتها بأحد المعارض كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من ( سيدة تعمل بمحل أثاث كائن بدائرة القسم ) بتضررها من قيام أحد الأشخاص بمغافلتها وسرقة مبلغ مالى من حقيبتها حال تواجدها بمحل عملها.. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



