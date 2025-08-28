قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة تحذر: التقلبات الجوية وراء زيادة الفيروسات التنفسية الموسمية

الدكتور حسام عبد الغفار
الدكتور حسام عبد الغفار
قسم التوك شو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفترة الممتدة من سبتمبر الحالي وحتى النصف الأول من شهر مارس، تُعد معروفة بزيادة الإصابة بالفيروسات التنفسية الموسمية، ويرجع ذلك إلى التقلبات الجوية والمناخية، وارتفاع مستويات الرطوبة، والتجمعات خاصة في المدارس والجامعات.

أعراض طبيعية للفيروسات الموسمية

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة" الحياة"، أن الأعراض المصاحبة للفيروسات التنفسية قد تشمل احتقان الحلق ،والشعور بآلام في بعض مناطق الجسم، مشيرًا إلى أن هذا أمر طبيعي.

أسباب طول فترة العلاج

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن طول فترة العلاج في الوقت الحالي، يرجع إلى الاعتماد المفرط على التكييف والمراوح، وهو ما يقلل مناعة الجسم، إلى جانب التعرض للإجهاد الحراري.

تحذير من الإفراط في المضادات الحيوية

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب أولًا، خاصة أن الفيروسات التنفسية لا تُعالج بالمضادات الحيوية .

الصحة الفيروسات التنفسية التقلبات الجوية الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

ترشيحاتنا

البابا تواضروس والأنبا بضابا

البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة لبحث قضايا الخدمة والرعاية .. صور

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

طفلة كيس الشيبسي

تعليق مثير من فنان عن هايدي صاحبة تريند كيس الشيبسي

بالصور

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

طريقة عمل التومية

طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد