الصحة تحذر: التقلبات الجوية وراء زيادة الفيروسات التنفسية الموسمية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفترة الممتدة من سبتمبر الحالي وحتى النصف الأول من شهر مارس، تُعد معروفة بزيادة الإصابة بالفيروسات التنفسية الموسمية، ويرجع ذلك إلى التقلبات الجوية والمناخية، وارتفاع مستويات الرطوبة، والتجمعات خاصة في المدارس والجامعات.

أعراض طبيعية للفيروسات الموسمية

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة" الحياة"، أن الأعراض المصاحبة للفيروسات التنفسية قد تشمل احتقان الحلق ،والشعور بآلام في بعض مناطق الجسم، مشيرًا إلى أن هذا أمر طبيعي.

أسباب طول فترة العلاج

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن طول فترة العلاج في الوقت الحالي، يرجع إلى الاعتماد المفرط على التكييف والمراوح، وهو ما يقلل مناعة الجسم، إلى جانب التعرض للإجهاد الحراري.

تحذير من الإفراط في المضادات الحيوية

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب أولًا، خاصة أن الفيروسات التنفسية لا تُعالج بالمضادات الحيوية .