طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة للأطفال

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة للاطفال.
طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة
المقادير:
للكيك
كوب ونصف دقيق
٢ ملعقه نشا
نصف كوب من الكاكاو
نصف ملعقة باكينج باودر
كوب سكر ناعم
بيضتان
ملعقة فانيليا
كوب ونصف حليب
نصف كوب زيت
لصوص الشوكولاتة
2 كوب سكر ناعم بودرة
ربع كوب كاكاو
ربع كوب حليب
شوكولا مبشورة
الطريقة لتحضير كب كيك الشوكولاتة:
سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.
حضري قوالب (كب كيك) وضعي بداخلها الأكواب الورقية
اخلطي المكونات الجافة وهي الدقيق وبودرة الكاكاو والباكينج باودر والسكر
اخفقي المكونات السائلة وهي البيض والفانيليا والحليب والزيت
أضيفي المكونات الجافة على السائلة واخفقي
وزعي الخليط على القوالب واخبزيها لمدة ٣٠ دقيقة
حضري صلصة الشوكولا على حمام ماء ساخن بوضع الحليب والكاكاو والسكر حتى يمتزج ويصبح سميك
اتركي الكيك ليبرد ثم غطيه بصلصة الشوكولا ورشي الشوكولا المبشورة.