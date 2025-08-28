ألسن عين شمس تعلن عقد امتحانات القبول التحريرية للطلاب المتقدمين ببرامج الدراسات العليا

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس ، استمرار فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2026/2025 حتى 2025/8/31، تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة، أ.د.أمانى أسامة كامل ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية ودبلوم تكنولوجيا الترجمة بأقسام الكلية المختلفة وكذلك برامج الدكتوراه في نفس التخصصات.

وأوضح أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أنه اعتبارا من قبول خريف ٢٠٢٥ سيتم تطبيق اللائحة الجديدة للدراسات العليا بالكلية والتي أدخلت برنامج الترجمة الشفهية بكل أنماطها كبرنامج تخصص في المراحل الثلاثة: الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

وأضاف أن تخصص تكنولوجيا الترجمة في البرنامج المتقدم يعد من البرامج المتيزة ويأتي مواكبا لمتطلبات سوق العمل والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة.



ونوه إلى أن التقديم لبرامج الدراسات العليا اليكترونيا من خلال منظومة UMS ، حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته ورفع كافة الشهادات والمستندات المطلوبة على الرابط

https://ums.asu.edu.eg

وبعدها تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بفحص هذه المستندات ومراجعة البيانات والرد على المتقدم بقبول الطلب عند استيفاء كل الشروط.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول التحريرية للطلاب المتقدمين لمرحلتي الدبلوم والدكتوراه اعتبارا من 7 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر وتعقد الامتحانات الشفوية في 16 سبتمبر.