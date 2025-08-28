فتاة تستغيث من بلطجي شوه وجه والدتها بقالب طوب بإمبابة

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو سردت فيه فتاة تفاصيل تهشيم بلطجي لوجه والدتها بـ"قالب طوب" بمنطقة إمبابة.

وسردت ابنة المجني عليها تفاصيل الحادث في مقطع فيديو قائلة: أنا هكحى اللى حصل بالتفصيل لوالدتى يوم السبت الساعه 7 الصبح تقريبا ماما صحيت وسمعت صوت عالى دخلت البلكونة بعد ما وقفت ع طول شافها اتحدف عليها قالب طوب انترلوك طبعا وقعت من طولها والدم غرق الدنيا وزحفت على ايديها لحد باب الشقه والمسافة مش صغيرة وهى بتنزف وجيراننا والناس اللى شافوا اللى حصل خبطوا علينا.

وتابعت: جرينا بيها من مستشفى لمستشفى لأن الوضع كان صعب جدا ومفيش مستشفى قبلتها وطبعا اللى ضربها واضح فى الفيديو وهو باصص عليها وبيرمى الطوب ووالدتى معاها موبايل بزراير مفيهوش كاميرا ومبتعرفش تصور أساسا وكل اللى تبعه مطلعين إشاعة إنها كانت بتصوره علشان كده ضربها وطبعا ده محصلش لأن لو فى ايديها موبايل كان بالاولى ترن على حد فينا يلحقها مش تزحف علشان تفتح الباب، موبايلها اللى كانت سيباه فى الشقه جوه مكانش فى إيديها.. اسفه على المنظر فيديو فيهم مبينة وهو بيضربها وفيديو لماما وهي نازله مع أخويا من البيت وهو موديها المستشفي روحنا 3 مستشفيات ودلوقتي هي فالعناية

وختمت: المكان إمبابة البصراوى شارع كمال حمزة.. عاوزين حق امى بأسرع وقت.