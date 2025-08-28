حر ومطر.. طقس اليوم الخميس 28 أغسطس 2025

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة حالة الطقس بصفة يومية، خاصة مع قدوم العطلة الأسبوعية ورغبة العديد من الأسر في قضاء أوقات ممتعة في الخارج أو السفر إلى المدن الساحلية، وتستعرض الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، وما يصاحبها من ظواهر جوية ودرجات حرارة متوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسنسردها بالتفصيل خلال السطور التالية.

حالة الطقس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 28 أغسطس طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما أثناء الليل وفي الصباح الباكر فيسود طقس مائل للحرارة رطب.

الشبورة المائية

أشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، بأنه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة أحياناً في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، ووسط سيناء.

السحب والظواهر الجوية

وفيما يخص السحب والظواهر الجوية فتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

حركة الملاحة

تتعرض بعض السواحل مثل مطروح، العلمين، الإسكندرية، وبلطيم إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى (30–50 كم/س) وارتفاع الأمواج إلى (1.5 – 2.5 متر)، كما تشهد بعض مناطق خليج السويس رياحاً تتراوح سرعتها بين (40–60 كم/س) مع ارتفاع للأمواج بين (2 – 3 أمتار).

فرص سقوط الأمطار

أما عن فرص سقوط الأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.، كما سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة رعدية على حلايب، أبو سمبل، وجنوب محافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 والتي جاءت كالتالي: