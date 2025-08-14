قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

"صيف بلدنا".. فعاليات ثقافية وفنية تمتد من الشواطئ إلى محطات المترو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، أن برنامج "صيف بلدنا" يشهد هذا العام تنوعًا واسعًا في الفعاليات والأنشطة التوعوية والثقافية، والتي تغطي المدن الساحلية والمراكز الحضرية، في إطار حرص الوزارة على الوصول بالثقافة إلى جميع فئات المجتمع.

أنشطة توعوية في وسائل النقل

وأشارت هاشم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، إلى أن البرنامج شمل عرض رسائل توعوية في محطات المترو والقطارات السريعة والأتوبيسات، بالإضافة إلى تنظيم ورش تثقيفية في المدارس.

 كما تم إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية بعبارة "15 أغسطس عيد وفاء النيل"، وتوجيه رسائل مباشرة للمزارعين للتأكيد على أهمية نهر النيل ودوره الحضاري.

احتفاء برموز الثقافة والمناسبات الوطنية

أوضحت هاشم أن وزارة الثقافة تحرص على إحياء المناسبات الوطنية والدينية الكبرى، عبر تنظيم فعاليات واحتفاليات في مختلف المحافظات، من بينها:

تكريم رموز الثقافة المصرية مثل نجيب محفوظ وصلاح جاهين

الاحتفال بثورة 23 يوليو و30 يونيو

تنظيم أنشطة احتفالية بـ نصر أكتوبر المجيد
وأكدت أن تلك الفعاليات تُنفَّذ بالتعاون مع المؤسسات الدينية والثقافية على مستوى المحافظات.

بينالي الطفل ومعارض الكتاب.. صيف ثقافي حافل

كما كشفت هاشم عن أبرز أنشطة الصيف الجاري، وعلى رأسها:

النسخة الثالثة من بينالي الطفل، بمشاركة أكثر من 600 طفل من مختلف دول العالم

استمرار فعاليات "صيف بلدنا" في المدن الساحلية

إقامة معارض الكتاب في عدد من المحافظات، أبرزها: الإسكندرية، مطروح، الفيوم، ورأس البر

وشددت المستشار الإعلامي على أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال توسيع نطاق الأنشطة الثقافية والفنية لتصل إلى كل محافظات مصر، وليس فقط في العاصمة والمراكز الكبرى.

صيف بلدنا ثورة 23 يوليو نصر أكتوبر المجيد

