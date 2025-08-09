الموسيقى العربية والفلكلور الشعبى بختام مواسم صيف بلدنا برأس البر والجديدة

شهدت المسارح الرومانية براس البر والجديدة عروض فنية متنوعة ما بين الغناء والأداء الفلكلورى المصرى، برعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فاعليات صيف بلدنا، الموسم الخامس، بمدينة راس البر ودمياط الجديدة .

عرضت فرق أوبرا عربى "كبار" والدراما الحركية ومصطفى كامل للموسيقى العربية والاقصر للفنون الشعبية مجموعات فلكلورية من الفن المصرى على المسرح الرومانى براس البر بمنطقة اللسان بالتزامن مع دمياط الجديدة بمنطقة الحديقة المركزية على المسرح الرومانى، ضمن فعاليات فرع ثقافة دمياط، برئاسة نجوى كيوان بصيف بلدنا الموسم الخامس، منها "اما انت جرئ، ياواد ياتقيل، بطلوا دة واسمعوا دة، سونة يا سنسن، ٧ قارات، ميدلى ، وحشتينى" لاوبرا عربى، وفقرات اخرى منها: "على دمياط، دمياط بلدى، شبر ونص، بلادنا الحلوة، محظوظة باصحابى، ٢٤ قيراط، المراية، يا معافر، بوجى وطمطم، كراميب، جرب ياللى معدى، ٦ صباحا" لفرقة الدراما الحركية .

وقدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية مجموعة مميزة من اللون الشعبى، منها "تنورة، بدوى، نغمات صعيدية، حضرة، نوبى، غزل فلاحى، أفراح الحصاد"، براس البر ودمياط الجديدة .

وبختام الاسبوع الاول، شهدت منطقة اللسان براس البر عروض لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وفقرات من الغناء المصرى، منها: "مقطوعة زحمة يادنيا والأقصر بلدنا، اغنية بتنادينى تانى ليه ، تجيش نعيش ،جانا الهوى ، واغنيات على رمش عيونها وعلى اللى جرى وسهر الليالى، غناء مع الجمهور شمندورة" .

وعلى مسرح الحديقة المركزية الرومانى، بمدينة دمياط الجديدة، قدمت فرقة المنصورة للموسيقى العربية، عدد كبير من الفن الغنائي المصرى، منها: وانا مالى ، هوا يا هوا وبتعاتبنى ، اكدب عليك ومستنياك ، جانا الهوا وعلى حزب وداد ، بعيد عنك ، كوكتيل .

كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية يومى الخميس والجمعة براس البر والجديدة عروض من الفلكلور الصعيدي، منها: صعيدى، فاصل موسيقى، النوبة، فلاحى، التحطيب .