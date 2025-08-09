قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استئصال ورم يزن 7 كيلو من بطن فتاة بمستشفى أبشواي بالفيوم
بـ 7 قرارات .. جبهة عربية-إسلامية موحدة ترفض مخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محافظات

الموسيقى العربية والفلكلور الشعبى بختام مواسم صيف بلدنا برأس البر والجديدة

راس البر
راس البر
زينب الزغبي

 شهدت المسارح الرومانية براس البر والجديدة عروض فنية متنوعة ما بين الغناء والأداء الفلكلورى المصرى، برعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فاعليات صيف بلدنا، الموسم الخامس، بمدينة راس البر ودمياط الجديدة .

عرضت فرق أوبرا عربى "كبار" والدراما الحركية ومصطفى كامل للموسيقى العربية والاقصر للفنون الشعبية مجموعات فلكلورية من الفن المصرى على المسرح الرومانى براس البر بمنطقة اللسان بالتزامن مع دمياط الجديدة بمنطقة الحديقة المركزية على المسرح الرومانى، ضمن فعاليات فرع ثقافة دمياط، برئاسة نجوى كيوان بصيف بلدنا الموسم الخامس، منها "اما انت جرئ، ياواد ياتقيل، بطلوا دة واسمعوا دة، سونة يا سنسن، ٧ قارات، ميدلى ، وحشتينى" لاوبرا عربى، وفقرات اخرى منها: "على دمياط، دمياط بلدى، شبر ونص، بلادنا الحلوة، محظوظة باصحابى، ٢٤ قيراط، المراية، يا معافر، بوجى وطمطم، كراميب، جرب ياللى معدى، ٦ صباحا" لفرقة الدراما الحركية .

وقدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية مجموعة مميزة من اللون الشعبى، منها "تنورة، بدوى، نغمات صعيدية، حضرة، نوبى، غزل فلاحى، أفراح الحصاد"، براس البر ودمياط الجديدة .
وبختام الاسبوع الاول، شهدت منطقة اللسان براس البر عروض لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وفقرات من الغناء المصرى، منها: "مقطوعة زحمة يادنيا والأقصر بلدنا، اغنية بتنادينى تانى ليه ، تجيش نعيش ،جانا الهوى ، واغنيات على رمش عيونها وعلى اللى جرى وسهر الليالى، غناء مع الجمهور شمندورة" .

وعلى مسرح الحديقة المركزية الرومانى، بمدينة دمياط الجديدة، قدمت فرقة المنصورة للموسيقى العربية، عدد كبير من الفن الغنائي المصرى، منها: وانا مالى ، هوا يا هوا وبتعاتبنى ، اكدب عليك ومستنياك ، جانا الهوا وعلى حزب وداد ، بعيد عنك ، كوكتيل  .

كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية يومى الخميس والجمعة براس البر والجديدة عروض من الفلكلور الصعيدي، منها: صعيدى، فاصل موسيقى، النوبة، فلاحى، التحطيب .

