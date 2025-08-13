"ثقافة دمياط": مهرجان "صيف بلدنا" يشهد إقبالا جماهيريا غير مسبوق

أكدت مدير عام قصر ثقافة دمياط نجوى كيوان اليوم /الأربعاء/، أن مهرجان "صيف بلدنا"، بمحافظة دمياط يشهد إقبالا جماهيريا غير مسبوق على مدى السنوات الخمس الماضية.



وقالت كيوان - في مداخلة خاصة مع القناة (الأولى) بالتلفزيون المصري - "إن دمياط تشهد عروضا يومية متنوعة ما بين الفنون الشعبية والموسيقى العربية بمدن دمياط الجديدة ورأس البر، حيث تقدم فقرات مستوحاة من تراث كل محافظة من محافظات الجمهورية".



وأوضحت أن فعاليات المهرجان تتضمن أيضا ورش "حكي" للأطفال تهدف للتوعية بالتاريخ والتراث المصري، مشيرة إلى أن المهرجان يضم 23 فرقة من مختلف المحافظات منها كفر الشيخ، الأنفوشي، أبو قير، الأقصر، الوادي الجديد.



وأضافت كيوان أن المهرجان مستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.. لافتة إلى أن هناك حرصا ملحوظا من المواطنين على مشاهدة جميع عروض المهرجان والانتظار لساعات قبل انطلاقها في مساء كل يوم.



يأتي هذا المهرجان في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الفنون والمعرفة، وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بعروض وأنشطة فنية تعكس غنى وتنوع الموروث الثقافي المصري، طوال فترة الإجازة الصيفية.

