وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بـ بيمي ماجودينا وزيرة المياه والصرف الصحي بدولة جنوب أفريقيا ضمن فعاليات "الأسبوع العالمى للمياه" المنعقد بالعاصمة السويدية ستكهولم .

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة لدولة جنوب أفريقيا والمفوضية الأفريقية على التنظيم الناجح والمخرجات المتميزة الصادرة عن "قمة برنامج الاستثمار في افريقيا" والتي عُقدت مؤخراً بدولة جنوب إفريقيا، بالشكل الذى عزز من الصوت الأفريقي الموحد حول تمويلات المياه، كما رحب بـ "إعلان كيب تاون" الصادر عن القمة بإعتباره خريطة طريق شاملة وطموحة لحشد الاستثمارات المائية في أفريقيا لسد الفجوة المالية السنوية البالغة ٣٠ مليار دولار .

وتم خلال اللقاء مناقشة الخطوات القادمة التي سيتم إتخاذها بناءاً على "إعلان كيب تاون"، وخارطة الطريق القادمة لرفع الالتزامات الواردة في هذا الإعلان لعرضها فى الفعاليات الدولية الكبرى القادمة مثل (قمة تمويل أفريقيا - قمة المناخ الأفريقية - قمة قادة مجموعة العشرين - قمة الاتحاد الأفريقي)، كما تم مناقشة التنسيق المشترك بين مصر وجنوب أفريقيا خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، حيث أكد الدكتور سويلم على إهتمام مصر بالتنسيق على أعلى مستوى مع دولة جنوب أفريقيا لضمان توحيد الرؤى الإفريقية لعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم .

كما تم خلال اللقاء استعراض موقف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وجنوب أفريقيا في مجال إدارة الموارد المائية في شهر أبريل ٢٠٢٤، وما أعقبها من تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، حيث أشار الدكتور سويلم لحرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة جنوب أفريقيا في مجال المياه في إطار بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين .