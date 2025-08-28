قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أخبار البلد

وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا

أمل مجدى

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بـ بيمي ماجودينا وزيرة المياه والصرف الصحي بدولة جنوب أفريقيا ضمن فعاليات "الأسبوع العالمى للمياه" المنعقد بالعاصمة السويدية ستكهولم  .

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة لدولة جنوب أفريقيا والمفوضية الأفريقية على التنظيم الناجح والمخرجات المتميزة الصادرة عن "قمة برنامج الاستثمار في افريقيا" والتي عُقدت مؤخراً بدولة جنوب إفريقيا، بالشكل الذى عزز من الصوت الأفريقي الموحد حول تمويلات المياه، كما رحب بـ "إعلان كيب تاون" الصادر عن القمة بإعتباره خريطة طريق شاملة وطموحة لحشد الاستثمارات المائية في أفريقيا لسد الفجوة المالية السنوية البالغة ٣٠ مليار دولار .

وتم خلال اللقاء مناقشة الخطوات القادمة التي سيتم إتخاذها بناءاً على "إعلان كيب تاون"، وخارطة الطريق القادمة لرفع الالتزامات الواردة في هذا الإعلان لعرضها فى الفعاليات الدولية الكبرى القادمة مثل (قمة تمويل أفريقيا - قمة المناخ الأفريقية - قمة قادة مجموعة العشرين - قمة الاتحاد الأفريقي)، كما تم مناقشة التنسيق المشترك بين مصر وجنوب أفريقيا خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، حيث أكد الدكتور سويلم على إهتمام مصر بالتنسيق على أعلى مستوى مع دولة جنوب أفريقيا لضمان توحيد الرؤى الإفريقية لعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم .

كما تم خلال اللقاء استعراض موقف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وجنوب أفريقيا في مجال إدارة الموارد المائية في شهر أبريل ٢٠٢٤، وما أعقبها من تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، حيث أشار الدكتور سويلم لحرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة جنوب أفريقيا في مجال المياه في إطار بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين .

الري وزير الري اسبوع المياه اسبوع المياه العالمى هانى سويلم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

ارشيفي

كوريا الجنوبية تعلن الاتفاق مع واشنطن على إعادة معالجة الوقود النووي

ارشيفي

استئناف إمدادات النفط الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر دروجبا

أرشيفي

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غرب منغوليا

بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

