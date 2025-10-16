22 أكتوبر.. عمر خيرت يحيي حفل توزيع جوائز الجرامي في سفح الأهرامات

علم صدي البلد ، أن الموسيقار القدير عمر خيرت سيحيي الحفل الفني المنتظر يوم 22 أكتوبر المقبل ، ضمن فعاليات الاحتفالية التاريخية التي تنظمها الأكاديمية الأمريكية لتسجيل الموسيقى ( The Recording Academy) المنظمة ، لجوائز الجرامي في مصر ، لأول مرة من تأسيسها عام 1958.

ومن المقرر أن تقام الفعالية عند سفح الأهرامات مساء ،٢٢ أكتوبر في أجواء استثنائية تحت نجوم السماء المصرية بمشاركة نخبة من كبار و صناع الموسيقي و الفنانين العرب و الاجانب في لحظة فنية تعيد صياغة العلاقة بين الموسيقية و التاريخ و تبرز عمق الحضارة المصرية في مواجهة صناعة الترفيه الحديثة.

يذكر أن يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفل كبير على مسرح دبي أوبرا، يوم 24 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمر خيرت، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (395 درهم إماراتي، 795 درهم إماراتي، 995 درهم إماراتي، 1,195 درهم إماراتي، 1,950 درهم إماراتي).

ويقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة ومنها: "قضية عم أحمد"، "ليلة القبض على فاطمة"، "100 سنة سينما"، "ضمير أبلة حكمت"، "البخيل وأنا"، "صابر يا عم صابر"، و"الإرهابي". وغيرها.



عمر خيرت

أعلنت إدارة أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت عن صدور حكم قضائي من محكمة القاهرة الاقتصادية يقضي بعودة حقوق الاستغلال المالي لعدد 91 مقطوعة موسيقية من أعمال الموسيقار إلى حوزته، بعد فترة من النزاع القانوني مع كبرى شركات الإنتاج الفني.



وتضم الأعمال التي شملها الحكم عددًا من أشهر مؤلفات الموسيقار، والتي شكّلت وجدان الجمهور العربي والمصري لعقود، ومنها: "قضية عم أحمد"، "ليلة القبض على فاطمة"، "100 سنة سينما"، "ضمير أبلة حكمت"، "البخيل وأنا"، "صابر يا عم صابر"، و"الإرهابي".