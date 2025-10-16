قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
فن وثقافة

22 أكتوبر.. عمر خيرت يحيي حفل توزيع جوائز الجرامي في سفح الأهرامات

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت
أوركيد سامي

علم صدي البلد ، أن الموسيقار القدير عمر  خيرت سيحيي الحفل الفني المنتظر يوم 22 أكتوبر المقبل ، ضمن فعاليات الاحتفالية التاريخية التي تنظمها الأكاديمية الأمريكية لتسجيل الموسيقى ( The Recording Academy) المنظمة ، لجوائز الجرامي في مصر ، لأول مرة من تأسيسها عام 1958.

 ومن المقرر أن تقام الفعالية عند سفح الأهرامات مساء ،٢٢ أكتوبر في أجواء استثنائية تحت نجوم السماء المصرية بمشاركة نخبة من كبار و صناع الموسيقي و الفنانين العرب و الاجانب في لحظة فنية تعيد  صياغة العلاقة بين الموسيقية و التاريخ و تبرز عمق الحضارة المصرية في مواجهة صناعة الترفيه الحديثة.

يذكر أن يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفل كبير على مسرح دبي أوبرا، يوم 24 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمر خيرت، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (395 درهم إماراتي، 795 درهم إماراتي، 995 درهم إماراتي، 1,195 درهم إماراتي، 1,950 درهم إماراتي).

ويقدم  الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة ومنها: "قضية عم أحمد"، "ليلة القبض على فاطمة"، "100 سنة سينما"، "ضمير أبلة حكمت"، "البخيل وأنا"، "صابر يا عم صابر"، و"الإرهابي". وغيرها.


عمر خيرت 
أعلنت إدارة أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت عن صدور حكم قضائي من محكمة القاهرة الاقتصادية يقضي بعودة حقوق الاستغلال المالي لعدد 91 مقطوعة موسيقية من أعمال الموسيقار إلى حوزته، بعد فترة من النزاع القانوني مع كبرى شركات الإنتاج الفني.


وتضم الأعمال التي شملها الحكم عددًا من أشهر مؤلفات الموسيقار، والتي شكّلت وجدان الجمهور العربي والمصري لعقود، ومنها: "قضية عم أحمد"، "ليلة القبض على فاطمة"، "100 سنة سينما"، "ضمير أبلة حكمت"، "البخيل وأنا"، "صابر يا عم صابر"، و"الإرهابي".

عمر خيرت اخبار الفن نجوم الفن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

بالصور

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد