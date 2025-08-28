محافظ الإسماعيلية يتابع فتح المقار الانتخابية لليوم الثاني من جولة الإعادة بالشيوخ

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في التاسعة من صباح اليوم الخميس، أعمال فتح المقرات الانتخابية لليوم الثاني على التوالي من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ داخل جمهورية مصر العربية.

و انطلقت أمس الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ جولة الإعادة وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

واطمأن أكرم على فتح كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة والإجراءات المتبعة من تسهيل وتيسير العملية الانتخابية ودخول الناخبين إلى مقرات اللجان.

جاء ذلك بحضور العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشاد أكرم بوعي أبناء محافظة الإسماعيلية بكافة فئاته في ممارسة حقهم الانتخابي والدستوري في الإدلاء بأصواتهم والتوافق الملحوظ على اللجان الانتخابية ودعا أكرم مواطني المحافظة الذين لم يدلوا بأصواتهم للتوجه إلى المقرات الانتخابية اليوم والإدلاء بأصواتهم مؤكدًا على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.

وأكد أكرم على استمرار تقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالاستمرار في القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أكرم أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٣٥ مركز انتخابي على مستوى مراكز ومدن المحافظة (بإجمالي عدد ١٢٠ مدرسة و١١ معهد أزهري ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية) ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو ٩٩٩ ألف و٢٤٨ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ والمقرر إقامتها داخل جمهورية مصر العربية في ٢٧ و٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

ومن الجدير ذكره، أن دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية تضم ٤ مراكز انتخابية، ودائرة قسم ثانِ مدينة الإسماعيلية تضم ١٢ مركز انتخابي، ودائرة قسم ثالث مدينة الإسماعيلية تضم ٧ مراكز انتخابية وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة الإسماعيلية ٢١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة أبوصوير ١٩ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القصاصين ١١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة التل الكبير ١٢ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة غرب ١٤ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة شرق ٦ مراكز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة فايد ٢٩ مركز.