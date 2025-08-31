قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق سعده: الإعلام شريك رئيسي في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها
هل اجتاح فيروس كورونا البلاد مرة أخرى؟.. أستاذ أمراض صدرية يكشف
عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم
بعد سقوط نظامه| صورة غامضة لـ بشار الأسد بلحية طويلة من منفاه تُثير الجدل.. اعرف حقيقتها
الأزهر يعلن حاجته إلى 1460 معلم مواد شرعية.. بهذه الشروط
أعلى سعر دولار اليوم 31-8-2025
بلا أنياب.. تحديث جديد لسيارة بيجو 308 موديل 2026 | صور
برقم اللوحة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة
إعلامي يوضح النقطة الفاصلة في ملف الشرط الجزائي لـ ريبيرو مع الأهلي
الحياة بقى لونها كارتي .. تعليق ساخر من الغندور بعد خسارة الأهلي
ترامب ينشر صورًا بالذكاء الاصطناعي .. في زي قوات الشرطة | شاهد
إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. 3 أدوية لا يجب تناولها مع المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
نهى هجرس

يُعدّ المغنيسيوم معدنًا ضروريًا للجسم، إذ يُحسّن وظائف العضلات والأعصاب، ويدعم بنية العظام وصحة القلب، يدفع نقص المغنيسيوم في المصادر الغذائية الكثيرين إلى اختيار مكملات المغنيسيوم كعلاج مُعزّز للصحة، ومع ذلك، يُؤدي تناول المغنيسيوم مع أدوية مُعيّنة إلى تفاعلات غير مرغوب فيها، ما قد يُؤدي إلى آثار جانبية. 

إليك ثلاث أدوية يُنصح بتجنب تناولها مع مكملات المغنيسيوم 

المضادات الحيوية

تُظهر المضادات الحيوية تفاعلات غير مرغوب فيها مع المغنيسيوم في المعدة، كما يُقلل امتصاص الجسم للمضادات الحيوية لأن المغنيسيوم يُشكل مُركّبات تمنع امتصاصها، ونتيجةً لذلك، تُصبح المضادات الحيوية غير فعّالة في مكافحة العدوى عند تناولها، يجب على المرضى تناول المضادات الحيوية قبل أو بعد جرعة مُكمّلات المغنيسيوم، بفاصل زمني لا يقل عن ساعتين إلى ست ساعات، يزيد الاستخدام المتزامن لهذه الأدوية من خطر الإصابة بعدوى إما أن تبقى دون علاج أو تزداد حدتها.

أدوية هشاشة العظام

تتطلب أدوية البيسفوسفونات، بما في ذلك أليندرونات وريزدرونات، عناية خاصة من المرضى الذين يستخدمونها نظرًا لتأثيرها على قوة العظام، يُمتص هذا الدواء بكفاءة أقل في الجسم، لأن وجود المغنيسيوم يعيق دخوله، لذا، يجب على المرضى الانتظار من 30 إلى 60 دقيقة بعد تناول أدوية هشاشة العظام قبل تناول المنتجات التي تحتوي على المغنيسيوم لتجنب هذه المشكلة، يؤدي تأخير تناول أدوية هشاشة العظام بعد العلاج إلى تقليل قيمتها العلاجية، وقد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بكسور العظام مستقبلًا.

أدوية ضغط الدم

تعمل أدوية ضغط الدم، المعروفة باسم حاصرات قنوات الكالسيوم (أملوديبين، ديلتيازيم، فيراباميل)، على إرخاء جدران الأوعية الدموية، يؤدي استخدام المغنيسيوم مع عوامل إرخاء الأوعية الدموية إلى انخفاض مفرط في ضغط الدم، مما يسبب الدوار والإغماء وعدم انتظام ضربات القلب، يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية ضغط الدم استشارة طبيبهم قبل البدء بتناول مكملات المغنيسيوم.

المغنيسيوم أدوية يُنصح بتجنب تناولها مع مكملات المغنيسيوم المضادات الحيوية أدوية هشاشة العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

ترشيحاتنا

حبس

في سرقة شباك سلم .. تجديد حبس عاطل بالمقطم

أموال

قرار ضد 4 أشخاص بتهمة سرقة 5 ملايين جنيه من شركة في السلام

المتهمين

ضبط عاطل وتاجر خردة في واقعة سرقة لوحات معدنية للسيارات| فيديو

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد