احذر.. 3 أدوية لا يجب تناولها مع المغنيسيوم

يُعدّ المغنيسيوم معدنًا ضروريًا للجسم، إذ يُحسّن وظائف العضلات والأعصاب، ويدعم بنية العظام وصحة القلب، يدفع نقص المغنيسيوم في المصادر الغذائية الكثيرين إلى اختيار مكملات المغنيسيوم كعلاج مُعزّز للصحة، ومع ذلك، يُؤدي تناول المغنيسيوم مع أدوية مُعيّنة إلى تفاعلات غير مرغوب فيها، ما قد يُؤدي إلى آثار جانبية.

إليك ثلاث أدوية يُنصح بتجنب تناولها مع مكملات المغنيسيوم

المضادات الحيوية

تُظهر المضادات الحيوية تفاعلات غير مرغوب فيها مع المغنيسيوم في المعدة، كما يُقلل امتصاص الجسم للمضادات الحيوية لأن المغنيسيوم يُشكل مُركّبات تمنع امتصاصها، ونتيجةً لذلك، تُصبح المضادات الحيوية غير فعّالة في مكافحة العدوى عند تناولها، يجب على المرضى تناول المضادات الحيوية قبل أو بعد جرعة مُكمّلات المغنيسيوم، بفاصل زمني لا يقل عن ساعتين إلى ست ساعات، يزيد الاستخدام المتزامن لهذه الأدوية من خطر الإصابة بعدوى إما أن تبقى دون علاج أو تزداد حدتها.

أدوية هشاشة العظام

تتطلب أدوية البيسفوسفونات، بما في ذلك أليندرونات وريزدرونات، عناية خاصة من المرضى الذين يستخدمونها نظرًا لتأثيرها على قوة العظام، يُمتص هذا الدواء بكفاءة أقل في الجسم، لأن وجود المغنيسيوم يعيق دخوله، لذا، يجب على المرضى الانتظار من 30 إلى 60 دقيقة بعد تناول أدوية هشاشة العظام قبل تناول المنتجات التي تحتوي على المغنيسيوم لتجنب هذه المشكلة، يؤدي تأخير تناول أدوية هشاشة العظام بعد العلاج إلى تقليل قيمتها العلاجية، وقد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بكسور العظام مستقبلًا.

أدوية ضغط الدم

تعمل أدوية ضغط الدم، المعروفة باسم حاصرات قنوات الكالسيوم (أملوديبين، ديلتيازيم، فيراباميل)، على إرخاء جدران الأوعية الدموية، يؤدي استخدام المغنيسيوم مع عوامل إرخاء الأوعية الدموية إلى انخفاض مفرط في ضغط الدم، مما يسبب الدوار والإغماء وعدم انتظام ضربات القلب، يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية ضغط الدم استشارة طبيبهم قبل البدء بتناول مكملات المغنيسيوم.