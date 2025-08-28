محافظ المنوفية يلتقى بـأكثر من 50 حالة إنسانية وذوي الهمم ..صرف مساعدات مالية وعينية بقيمة نصف مليون جنيه



في لقاء يسوده الود والمحبة ، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من 50 حالة إنسانية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ،وذلك في إطار سلسلة لقاءات رد الجميل للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور نائبه محمد موسى ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ،النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي.



وفى مستهل لقائه ، قدم محافظ المنوفية التهنئة للحضور بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، داعياً المولي عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ، لافتا إلى أن تلك اللقاءات تأتى فى إطار حرصه واهتمامه على فتح قنوات اتصال مباشرة مع جموع المواطنين بصفة عامة ولاسيما الحالات الأولى بالرعاية لتقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي واستقرار المجتمع بأسره .



وخلال اللقاء ، قام محافظ المنوفية بتسليم تلك الحالات الإنسانية مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم بقيمةإجمالية تقارب نصف مليون جنيه لإعانتهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة ،ووجه بتوفير كرسي متحرك لحالة من ذوي الهمم إستجابة لرغبته ومساعدته علي ممارسة حياته الطبيعية ، معرباً عن سعادته بتنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية ، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي ولا سيما الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة .



أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية واستمع لمطالبهم وشكواهم ، موجهاً الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 20 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات التعليمى والجامعة والتأمين الصحي وتلا وأشمون ،فيما كلف العلاقات العامة باصطحاب حالة إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية اللازمة لتوفير حياة كريمة وآمنة، ووجه التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 8 أسر للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة ، وموجهاً التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 8 حالات أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وفى نهاية اللقاء ، أعرب الأهالي عن سعاتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .