فرق التأمين الطبي تواصل أعمالها خلال جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في الوادي الجديد

واصلت فرق التأمين الطبي والمبادرات، التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عملها اليوم، الخميس، للاطمئنان على صحة المواطنين، في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتعليمات الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة.

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، أن فرق التأمين الطبي انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني، داخل اللجان الانتخابية وخارجها، وذلك لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمواطنين وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة.

وأشار الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة، إلى أن فرق المبادرات الرئاسية كثفت تواجدها الميداني بالقرب من اللجان، لتقديم خدمات المبادرات الصحية للمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية المختلفة، بما يعكس حرص الدولة على صحة وسلامة الناخبين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية خلال مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي.