أخبار السيارات | سعر سوبارو سولتيرا 2026 في السعودية .. سفير لمازيراتي.. علاقة ديفيد بيكهام بعالم المركبات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تتجسد علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات في كونه سفيرًا لعلامة مازيراتي الإيطالية، ويعمل كـ مستثمر في شركة "Lunaz" المتخصصة في تحويل السيارات إلى كهربائية، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة من السيارات الفاخرة من ضمنها مازيراتي MC20 ومكلارين MP4-12C ولامبورجيني.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

كشفت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو سولتيرا موديل 2026 ، وتنتمي سولتيرا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتحصل علي قوتها من محرك كهربائي جديد بالكامل .