مصطفى بكري: الرئيس السيسي يواصل العمل ليل نهار لمواصلة التنمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإعلام الوطني يواجه الشائعات ويحافظ على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يواصل العمل ليل نهار لمواصلة التنمية في الدولة المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب المصري شعب واعي بالفطرة، مؤكدا أن وقت الأزمات نجد الشعب المصري على قلب رجل واحد

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن لدينا 3 كيانات إعلامية مختلفة منها الخاص والحكومي والشركة المتحدة، مؤكدا أن الإعلام يعتبر أداه هامة من أدوات الدفاع عن ثوابت الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على اهمية تطوير الإعلام وأكد على ضرورة وجود الكوادر من الشباب.

