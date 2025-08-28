قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أرباح اليوتيوبر محمد عبد العاطي تضعه خلف القضبان.. القصة الكاملة لقرار التحفظ على الأموال بعد اتهامه بنشر محتوى خادش

المتهم
المتهم
رامي المهدي

في عالم تحكمه ضغطة زر ومقطع فيديو لا يتجاوز الدقائق، قد تتحول الشهرة إلى مأزق، وتصبح أرباح الإنترنت بوابة للمساءلة القانونية.
 

هكذا بدأت قصة "يوتيوبر" شاب جمع ملايين المشاهدات، لكن النيابة العامة فتحت له أبواب التحقيق، بعد أن تحولت حلقاته الساخرة إلى مادة اتهام بترويج محتوى خادش وتحقيق أرباح مشبوهة.
 

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد قرار المحكمة حيث أصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

أجرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.


 

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.


 

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.


 

في السياق ذاته، أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض القرار على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت التحفظ على أمواله، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.


 

محمد عبد العاطي صانع محتوى

محمد عبد العاطي هو بلوجر وصانع محتوى مصري، اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة يوتيوب وتيك توك من خلال برنامجه الساخر المعروف بعنوان مع كامل احترامي.


 

البلوجر محمد عبدالعاطي 

1- محمد عبد العاطي هو بلوجر شاب يبلغ من العمر 31 عامًا.
2- وُلد في عائلة بسيطة كأصغر أشقائه إذ لديه شقيقين أكبر منه.
3- عاش فترة من طفولته في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى مصر ويستقر بها

4- يشتهر بعدد كبير من التاتوهات علي جسده 

بلاغات ضد محمد عبد العاطي
أدى تصاعد الجدل حول محتوى محمد عبد العاطي إلى تقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية تتهمه بنشر مواد خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور والإساءة إلى قيم المجتمع المصري، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.

محمد عبدالعاطي التيك توكر محمد عبدالعاطي نيابة الشؤون الاقتصادية نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال

