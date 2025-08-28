كانت تستعد لزفافها.. عم أسراء عروس حلوان يكشف ملابسات وفاتها

أكد محمد سيد، عم عروس حلوان، أن إسراء كانت تستعد لزفافها، وذهبت إلى مركز تجميل مثل اي عروسة، وفوجئنا بمكالمة هاتفية من احد المستشفيات في المهندسين بان إسراء أصيبت بغيبوبة كاملة وقلبها متوقف.

وقال محمد سيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه توجهنا على الفور للمستشفيى، وتواصلنا مع الأطباء في المستشفى، لمعرفة أسباب ما حدث مع إسراء، حتى أنه علمنا أن ما حدث كان بسبب إستخدام حقن مغشوشة.

وتابع عم عروس حلوان، أن الطبيب المتهم لم يجرِ أي فحوصات طبية قبل الحقن، على الرغم من أن هذه الإجراءات ضرورية وأساسية قبل أي عملية أو تدخل تجميلي.

وأشار إلى أنه كنا بنجهز لفرحها، لكن للأسف تحول الفرح لجنازة، وتقدمنا ببلاغًا في نيابة العجوزة ضد الدكتور والمركز اللي الليلة فيه بألف جنيه، مطالبين بمحاسبة المتهمين، حين الواقعة، ولكن لاتزال النيابة تباشر تحقيقاتها.