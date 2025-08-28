قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمد موسى: الإفراج عن أحمد عبد القادر لحظة انتصار لمصر ورسالة للإخوان الإرهابيين

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
علي مكي

قال الإعلامي محمد موسى إن مصر تعيش لحظة انتصار حقيقية بعد الإفراج عن الشاب الوطني أحمد عبد القادر "ميدو"، الذي خرج مرفوع الرأس منتصرًا في معركته أمام جماعة الإخوان الإرهابية، التي سعت بكل الطرق إلى تشويه صورته واصطياد المواقف للنيل من الشباب المصري في الخارج.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن ما حدث لم يكن مجرد واقعة عابرة، بل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تترك أبناءها، وتقف خلفهم بكل قوة في مواجهة أي محاولات للنيل منهم أو من وطنهم.


وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي تحركت بذكاء وحرفية، من خلال دبلوماسية قوية وضغط سياسي وتحركات على كافة المستويات، لتؤكد أن أي اعتداء أو استهداف لمصري في الخارج لن يمر دون حساب.


وأشار إلى أن خروج "ميدو" يمثل ضربة قوية للإخوان وأعوانهم في بريطانيا، بعد أن انكشف زيفهم أمام الرأي العام، وأصبحوا مكشوفين كعملاء مأجورين يسعون لضرب استقرار مصر بالتعاون مع أطراف أجنبية.


وتساءل محمد موسى عن موقف بريطانيا التي تسمح لعناصر الإخوان الإرهابية بالتحرك بحرية على أراضيها، وتوفر لهم غطاءً سياسيًا وقانونيًا، مؤكدًا أن هذا التواطؤ لن يمر دون فضح على المستوى الدولي.
كما لفت إلى الدور البطولي الذي قام به الشباب المصري في لندن، الذين اصطفوا أمام السفارة المصرية ليعلنوا أن "مصر خط أحمر"، وليدافعوا عن صورة وطنهم أمام محاولات التشويه، مما أحدث صدمة كبيرة في صفوف الإخوان المعتادين على الصمت، لكنهم فوجئوا بجيل جديد يدافع عن بلده بكل قوة. 


وختم محمد موسى بالتأكيد على أن من يظن أن مصر ضعيفة فهو مخطئ، فالدولة المصرية تقف صامدة بجيشها وشرطتها ودبلوماسيتها القوية، وبشبابها الواعي الذي يرفع رايتها عاليًا في كل مكان، مشددًا على أن مصر ستظل أقوى من مؤامرات الإخوان، ولن تهتز أمام مخططاتهم اليائسة.
 

