روان أبو العينين: الإفراج عن أحمد عبد القادر يعكس دور وقوة الدبلوماسية المصرية

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أنه لم يكن القبض على الشاب المصري أحمد عبد القادر مجرد واقعة عابرة، مشيرة إلى أن الحادث ارتبط بوجود عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أمام السفارة المصرية في لندن.

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الحادث استهدف ضرب صورة الدولة المصرية وتشرويه صورتها في الخارج، مؤكدة أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي تواصل مع مستشار الأمن القومي البريطاني وأكد رفض القاهرة لما حدث وطالب الإفراج الفوري عن أحمد عبد القادر، وتحميل السلطات البريطانية مسئولية ما حدث وطالب السفارة المصرية بتقديم الدعم له.

وتابعت روان أبو العينين، أن الإفراج عن أحمد عبد القادر، يعكس دور الدبلوماسية المصرية، مؤكدة أن القاهرة قادرة على التعامل مع جميع المواقف كقضية ثابتة وطنية.