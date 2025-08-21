روان أبو العينين: مصر سند قوي للشعب الفلسطيني.. وإسرائيل تعمل على تأجيج الصراع في المنطقة

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن الإعلام الإسرائيلي أطلق اتهامات ضد مصر، بأن مصر لها يد في تعطل دخول المساعدات عبر المعابر، ولكن القاهرة بشجاعة أكدت أنه تم فتح المعابر لإرسال المساعدات وتحمل إسرائيل مسئولية التعقيدات التي تقوم بها لمنع دخول المساعدات.

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر سند قوي للشعب الفلسطيني، وليست عقبة فيها، مؤكدة أن تدخل الوسطاء من مصر وقطر بوجود هدنة جديدة لمده 60 يوما يشمل وقفا لوقف إطلاق النار وتدفقا مكثفا للمساعدات وحماس وافقت بعد ضغط عربي وشعبي.

وتابعت روان أبو العينين، أن إسرائيل لم ترد على ذلك وقامت بتعبئة ضخمة بتأجيج الصراع، مؤكدا أن أطفال غزة يعانون من التجويع والحصار، حتى أن 1 من بين 6 أطفال يعش في ماساة حقيقة.