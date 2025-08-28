قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025
نصائح ذهبية لتعليم الأطفال إدارة الأموال في العالم الرقمي.. احرص عليها
رئيس جامعة المنصورة: مركز زراعة الكبد يخدم 5 محافظات ومفتوح لكل الدول العربية والأفارقة
أول ظهور لـ حمدي إسماعيل بعد خروجه من المستشفى | خاص
استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد
حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هافيرتز يخضع لجراحة ناجحة في الركبة وأرسنال يترقب عودته وسط أزمة هجومية

إسلام مقلد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر يونايتد في السابع عشر من أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن التدخل الجراحي كان بسيطًا ومرّ بنجاح كامل، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ خلال الأيام المقبلة برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل استعادة جاهزيته بأسرع وقت ممكن، في ظل الدعم الكامل من الجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا.

أزمة هجومية متصاعدة

غياب هافيرتز يأتي ليضاعف من متاعب أرسنال الهجومية في الوقت الراهن، خاصة مع إصابة الجناح الدولي بوكايو ساكا الذي سيغيب لمدة شهر، بجانب استمرار ابتعاد المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس منذ خضوعه لعملية جراحية في يناير الماضي. هذا الوضع يضع الفريق أمام أزمة واضحة، حيث لا يتبقى تحت تصرف أرتيتا سوى السويدي فيكتور جيوكيريس، المنضم حديثًا، كمهاجم صريح وحيد، بينما قد يضطر المدرب للاستعانة بالبرازيلي جابريال مارتينيلي أو البلجيكي لياندرو تروسار لشغل هذا المركز كما حدث في مباريات سابقة.

موعد مواجهة ليفربول

يستعد أرسنال لمواجهة قوية أمام ليفربول في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه المواجهة في وقت حساس، حيث يسعى "الجانرز" للحفاظ على بدايته القوية في البطولة، في ظل الغيابات المؤثرة التي تحاصر خط الهجوم.

نادي أرسنال الإنجليزي نادي أرسنال أرسنال كاي هافيرتز هافيرتز

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم يلتقي شباب الإيبارشية في اللقاء الثامن من سلسلة الرداء

بالصور

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

