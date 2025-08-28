هافيرتز يخضع لجراحة ناجحة في الركبة وأرسنال يترقب عودته وسط أزمة هجومية

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر يونايتد في السابع عشر من أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن التدخل الجراحي كان بسيطًا ومرّ بنجاح كامل، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ خلال الأيام المقبلة برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل استعادة جاهزيته بأسرع وقت ممكن، في ظل الدعم الكامل من الجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا.

أزمة هجومية متصاعدة

غياب هافيرتز يأتي ليضاعف من متاعب أرسنال الهجومية في الوقت الراهن، خاصة مع إصابة الجناح الدولي بوكايو ساكا الذي سيغيب لمدة شهر، بجانب استمرار ابتعاد المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس منذ خضوعه لعملية جراحية في يناير الماضي. هذا الوضع يضع الفريق أمام أزمة واضحة، حيث لا يتبقى تحت تصرف أرتيتا سوى السويدي فيكتور جيوكيريس، المنضم حديثًا، كمهاجم صريح وحيد، بينما قد يضطر المدرب للاستعانة بالبرازيلي جابريال مارتينيلي أو البلجيكي لياندرو تروسار لشغل هذا المركز كما حدث في مباريات سابقة.

موعد مواجهة ليفربول

يستعد أرسنال لمواجهة قوية أمام ليفربول في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه المواجهة في وقت حساس، حيث يسعى "الجانرز" للحفاظ على بدايته القوية في البطولة، في ظل الغيابات المؤثرة التي تحاصر خط الهجوم.