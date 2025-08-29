أخبار الوادي الجديد| المحافظ يلتقي رؤساء قري مركز بلاط.. وتعزيز الموارد ودعم المشروعات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادى الجديد يلتقي رؤساء قري مركز بلاط.. ويوجه بتعزيز الموارد ودعم المشروعات



التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز بلاط اليوم، رؤساء قرى مركز بلاط، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وسلامة علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التنمية المحلية، وتفعيل آليات تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة أهالي القرى وتوابعها.

خلال اللقاء أكد المحافظ على أهمية تحسين موارد القرى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعميم إقامة معارض لتوفير مستلزمات المدارس والسلع الأساسية بأسعار مخفضة بما يخفف الأعباء عن الأسر ويعزز روح التكافل داخل المجتمع المحلي.

كما وجّه المحافظ بحصر الحالات الأولى بالرعاية في كل قرية، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال فرص المشروعات الصغيرة والقروض الميسرة وتكليف رؤساء القرى بتحصيل رسوم البلح من المنبع لضمان حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها.

واختتم الزملوط اللقاء معربا عن تقديره لما يبذل من جهود ومتابعة على كافة المستويات لخدمة المواطنين ، مؤكدا على أهمية إبراز النماذج الشبابية المضيئة التي تمكنت من تنفيذ مشروعات منتجة وناجحة، وتعميم الاستفادة من خبراتها لخدمة أهالي القرى.

محافظ الوادي الجديد: استبدال مواسير "الإسبستوس" المتهالكة بخطوط جديدة.



عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا بالمسجد الشرقي بمركز بلاط، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و سلامة علي رئيس مركز بلاط، وعدد من التنفيذيين ورؤساء القرى.

استهل المحافظ اللقاء بتهنئة المواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف وحلول العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في إطار خطط التنمية الشاملة.

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، موجّها بعدد من التكليفات والتوجيهات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات والتنمية بالمركز، جاء أبرزها دراسة تغيير مسار خطوط الطرد من محطات الرفع بقرى تنيدة وأولاد عبد الله بما يضمن كفاءة التشغيل وتحسين الخدمة ومتابعة استكمال إجراءات تسليم أراضي الشباب خلال شهر أكتوبر المقبل تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة واستمرار العمل بمبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" دعمًا لأهل غزة، مع إطلاق قافلة تمور إغاثية خلال أكتوبر المقبل تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة ودراسة فتح فصل تخصص زخرفة بمدرسة بلاط الزراعية المشتركة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الطلاب.

كما وجه بإعداد خطة زمنية لاستبدال خطوط مواسير "الإسبستوس" المتهالكة بخطوط جديدة آمنة للحفاظ على انتظام خدمة مياه الشرب وبحث تجديد العيون الجوفية المتهالكة بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المزارعين واستدامة النشاط الزراعي والتوسع في مبادرة رصف الشوارع بالانترلوك داخل الأحياء والقرى، وفق خطة عمل منسقة مع مديرية الطرق والنقل.



فرق التأمين الطبي تواصل أعمالها خلال جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في الوادي الجديد.

واصلت فرق التأمين الطبي والمبادرات، التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عملها اليوم الخميس، للاطمئنان على صحة المواطنين، في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتعليمات الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة.

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، أن فرق التأمين الطبي انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني، داخل اللجان الانتخابية وخارجها، وذلك لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمواطنين وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة.

وأشار الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، إلى أن فرق المبادرات الرئاسية تواجدها الميداني بالقرب من اللجان، لتقديم خدمات المبادرات الصحية للمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية المختلفة، بما يعكس حرص الدولة على صحة وسلامة الناخبين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية خلال مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي.