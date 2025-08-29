قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الإحصاء: 19% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2025

محمد صبيح

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتصل إلى 26 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 21.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بزيادة بلغت 4.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 19%.

أعلى عشر دول صدرت مصر لها خلال النصف الأول من عام 2025:

1. الإمارات بقيمة 3.8 مليار دولار.

2. إيطاليا بقيمة 1.9 مليار دولار.

3. تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار.

4. السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.

5. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار دولار.

6. المملكة المتحدة بقيمة 822.4 مليون دولار.

7. سويسرا بقيمة 726.4 مليون دولار.

8. ليبيا بقيمة 718.1 مليون دولار.

9. إسبانيا بقيمة 712.1 مليون دولار.

10. هولندا بقيمة 620.1 مليون دولار.

وتستحوذ هذه الدول على 53.1% من إجمالي صادرات مصر لمختلف دول العالم، والتي بلغت 26 مليار خلال النصف الأول من عام 2025، وسجلت صادرات مصر لهذه الدول 13.8 مليار دولار.

أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال النصف الأول من عام 2025:

1. منتجات البترول بقيمة 1.7 مليار دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار.

3. فواكه طازجة بقيمة 1.4 مليار دولار.

4. أسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار.

5. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.1 مليار دولار.

6. لدائن بأشكالها الأولية 790.4 مليون دولار.

7. قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 527.3 مليون دولار.

8. البترول الخام بقيمة 519.1 مليون دولار.

9. بطاطس صلب بقيمة 503.9 مليون دولار.

10. بقول جافة بقيمة 242.1 مليون دولار.

وتستحوذ هذه السلع على 37.6% من إجمالي صادرات مصر لمختلف دول العالم، والتي سجلت 26 مليار خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت قيمة صادرات مصر من هذه السلع 9.8 مليار دولار.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قيمة الصادرات الصادرات المصرية الإمارات السعودية

