إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة

تعرض 4 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة أمام مدخل الغنيمة بمدينة إدفو ،مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقت الجهات المختصة بلاغاً يفيد حادث صادم سيارتين ،أمام مدخل الغنيمة بإدفو ،ونتج عن الحادث 4 مصابين ،وتم نقلهم إلى مستشفى النيل ،بواسطة سيارات الإسعاف ،لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان قد تعرض 10 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الاجهزة المختصة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي فى اتجاه قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة.

حادث

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تعرض 3 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم بأسوان نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل ثقيل وأخرى بيحو، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المختصة بلاغاً يفيد حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى "بيجو" ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم التوجه إلى محل الواقعة لمعاينة الحادث، والوقوف على أسبابه، وتم إزالة آثارة الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات ، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.