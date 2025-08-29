قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
آخرها زيارة بن زايد للقاهرة| رسائل ثقة إماراتية تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاق استثمارية جديدة لمصر
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
تسريع مشروعات 3 قطاعات حيوية.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات حاسمة للحكومة
وراء كل تأخير ستر.. خطيب المسجد النبوي: ربَّ حرمانٍ فيه نجاة والرضا سرّ السعادة
خطيب مسجد العلي العظيم: على المسلم أن يكون هينا لينا في التعليقات بالسوشيال ميديا
الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج الإعادة بمجلس الشيوخ.. والنتيجة4 سبتمبر
أحمد شوبير ينعي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي
جيش الاحتلال يعلن العثور على جثة المحتجز في غزة إيلان فايس
أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 4 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة  أمام مدخل الغنيمة بمدينة إدفو ،مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقت الجهات المختصة بلاغاً يفيد حادث صادم سيارتين ،أمام مدخل الغنيمة بإدفو ،ونتج عن الحادث 4 مصابين ،وتم نقلهم إلى مستشفى النيل ،بواسطة سيارات الإسعاف ،لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان قد تعرض 10 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الاجهزة المختصة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي فى اتجاه قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة.

حادث

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

فيما تعرض 3 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم بأسوان نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل ثقيل وأخرى بيحو، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة . 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المختصة بلاغاً يفيد حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى "بيجو" ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم التوجه إلى محل الواقعة لمعاينة الحادث،  والوقوف على أسبابه، وتم إزالة آثارة الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات ، وتحرير محضر بالواقعة. 

فيما تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

الرقابة المالية

الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس سبل الاستفادة من سوق الكربون

الضرائب

جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية

المنيا الجديدة

رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة يتفقد أعمال التطوير

بالصور

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي
آودي

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

فورد
فورد
فورد

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

مكانس وسيارات
مكانس وسيارات
مكانس وسيارات

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد