انفجار ماسورة صرف صحي ومصرع عامل وإصابة ٣ آخرين بالعياط

لقي عامل مصرعه وأصيب ٣ آخرين إثر حادث انفجار ماسورة صرف صحي بقرية طهما التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانفجار ماسورة صرف صحي ووجود ضحايا بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزو، انتقلت على الفور قوات الامن مدعمة بسيارات الاسعاف وتبين من الفحص مصرع عامل وإصابة ٣ اخرين تم نقلهم الى المستشفى.

وتبين من التحريات، أن الحادث وقع خلال إجراء 4 عمال من شركة خاصة المنفذة لمشروع خط الصرف بالقرية لأعمال غلق محبس رئيسي، ما أدى إلى انفجار الماسورة وسقوطهم داخل البالوعة، حيث حدث انفجار ماسورة صرف صحي خلال غلق محبس خط ناقل للصرف الصحي (عداية) تنفذه إحدى شركات المقاولات.

وأسفر الحادث عن وفاة العامل عماد م (46 عامًا) من قرية بهبيت، حيث جرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة، وتم نُقل المصابين الـ 3 إلى المستشفى ذاتها، بينهم حالة خطرة، وحالتين في تحسن نسبي.