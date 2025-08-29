قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
محافظات

إلزام شركات معالجة صرف حقول الغاز بجمصة بضوابط الحفاظ على البيئة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتور تامر عايش مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية، واللواء محمد فراج مساعد رئيس الهيئة للأمن. .

جاء ذلك لبحث ومناقشة الأضرار البيئية الناتجة عن شركات معالجة صرف حقول الغاز بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة ، وخلال اللقاء، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهامة لضمان سلامة البيئة والحفاظ على البنية التحتية للمنطقة الصناعية .

 وجّه "محافظ الدقهلية " بالتأكيد على التزام جميع الشركات بالضوابط والاشتراطات البيئية المحددة،

 مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي شركة تخالف تلك المعايير، خاصة بعد حصولها على كامل مستحقاتها المالية من الهيئة العامة للبترول مقابل معالجتها للمياه الناتجة عن آبار البترول وفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة ، وفي حالة عدم الالتزام ستقوم المحافظه بدورها تجاه المخالفين فوراً من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة .

وأوضح  "مرزوق " أن المحافظة لن تسمح بأي أضرار بيئية تهدد المنطقة الصناعية أو المشروعات القومية بالدلتا، مؤكدًا أن التنسيق مع الهيئة العامة للبترول مستمر ، وأن الهيئة كفيلة بتوفير البدائل الفنية اللازمة التي تضمن الحفاظ على سلامة شبكات الصرف ومرافق البنية التحتية، دون التأثير على منظومة استخراج الغاز بمنطقة الدلتا بالكامل.

وأكد " المحافظ " على أن وزارة البترول حريصة على حل جميع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بالتصرفات السلبية لبعض شركات المعالجة، والتي تسببت في شكاوى من المواطنين بمدينة المنصورة الجديدة، ومدينة جمصة، و15 مايو، وزايد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ، بسبب الأضرار البيئية الناتجة عن هذه التصرفات. 

وأكد  علي أن الهدف الرئيسي هو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، سواء في جمصة أو المنصورة الجديدة أو منطقة 15 مايو، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وكافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني.

الدقهلية محافظ جمصه المنصورة الجديده

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

رانيا أبو النصر

