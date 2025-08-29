إلزام شركات معالجة صرف حقول الغاز بجمصة بضوابط الحفاظ على البيئة

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتور تامر عايش مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية، واللواء محمد فراج مساعد رئيس الهيئة للأمن. .

جاء ذلك لبحث ومناقشة الأضرار البيئية الناتجة عن شركات معالجة صرف حقول الغاز بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة ، وخلال اللقاء، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهامة لضمان سلامة البيئة والحفاظ على البنية التحتية للمنطقة الصناعية .

وجّه "محافظ الدقهلية " بالتأكيد على التزام جميع الشركات بالضوابط والاشتراطات البيئية المحددة،

مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي شركة تخالف تلك المعايير، خاصة بعد حصولها على كامل مستحقاتها المالية من الهيئة العامة للبترول مقابل معالجتها للمياه الناتجة عن آبار البترول وفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة ، وفي حالة عدم الالتزام ستقوم المحافظه بدورها تجاه المخالفين فوراً من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة .

وأوضح "مرزوق " أن المحافظة لن تسمح بأي أضرار بيئية تهدد المنطقة الصناعية أو المشروعات القومية بالدلتا، مؤكدًا أن التنسيق مع الهيئة العامة للبترول مستمر ، وأن الهيئة كفيلة بتوفير البدائل الفنية اللازمة التي تضمن الحفاظ على سلامة شبكات الصرف ومرافق البنية التحتية، دون التأثير على منظومة استخراج الغاز بمنطقة الدلتا بالكامل.

وأكد " المحافظ " على أن وزارة البترول حريصة على حل جميع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بالتصرفات السلبية لبعض شركات المعالجة، والتي تسببت في شكاوى من المواطنين بمدينة المنصورة الجديدة، ومدينة جمصة، و15 مايو، وزايد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ، بسبب الأضرار البيئية الناتجة عن هذه التصرفات.

وأكد علي أن الهدف الرئيسي هو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، سواء في جمصة أو المنصورة الجديدة أو منطقة 15 مايو، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وكافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني.