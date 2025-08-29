قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب البيطريين: زيادة ودائع النقابة إلى 82.2 مليون جنيه

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري، انعكست على تنامي مواردها وتفعيل صناديق الرعاية الاجتماعية والطبية للأعضاء وأسرهم.

وأوضح حسن، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، المنعقدة اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، أن ودائع النقابة ارتفعت من 65.09 مليون جنيه في عام 2023، لتصل في أغسطس 2025 إلى 82.223 مليون جنيه، بزيادة قدرها 17.132 مليون جنيه، أي بنسبة 26.32% خلال عام ونصف فقط.

وأشار النقيب إلى أن النقابة أطلقت عددا من المشروعات الاجتماعية والخدمية، حيث بلغ عدد الأيتام المشتركين في مشروع العلاج 308 يتيم، تم صرف نحو 270 ألف جنيه لصالحهم، مؤكدا أن استمرار المشروع يحتاج إلى تكاتف ودخول أعمار جديدة.

كما كشف عن إنشاء صندوق السرطان الذي تم من خلاله صرف ما يقارب 406 آلاف جنيه، وتبلغ السيولة المتاحة به حالياً حوالي 600 ألف جنيه. وأضاف أنه تقرر إطلاق صندوق جديد لرعاية الأيتام مالياً اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

ووجه حسن التحية لرؤساء النقابات الفرعية، مؤكداً وجود تنسيق يومي ومستمر معهم، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية وافقت على تفعيل مشاركة أعضائها بشكل مباشر فى الاجتماعات استجابة لطلب الأعضاء، بالإضافة إلى العمل على تسويق المهنة عبر أنشطة وملحقات خاصة في عدد من الصحف اليومية.

وفيما يتعلق بملف التغذية العلاجية، أكد النقيب أن النقابة تدعم أعضاءها قلبا وقالبا، موضحا أنه تمت مخاطبة إدارة التراخيص وسيتم اتخاذ الإجراءات. 

وخلال كلمته، استعرض حسن جهود النقابة في الإصلاح المؤسسي، موضحاً أنه منذ توليه المنصب قبل عام، كان على رأس أولوياته إعادة تنظيم النقابة داخليا، ومراجعة كافة الإدارات وملفاتها المالية والإدارية بهدف الحوكمة والرقمنة. وكشف عن التعاقد مع عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية الكبرى، بينها شركة Change Consulting للحوكمة، ومكتب المراجعة العالمي KPMG حازم حسن، وشركة "أودو" العالمية ووكيلها في مصر "كوميتمنت"، لتطوير النظام المالي والإداري وربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية إلكترونياً.

كما أشار إلى الاستعانة بخبراء قانونيين لمراجعة ملفات النزاعات القضائية والتعاقدات والاستثمارات، لافتاً إلى أن ما تم خلال العام الأول من ولايته يمثل بداية لمعالجة التحديات القائمة والسير بخطى واضحة نحو مستقبل أفضل.

ودعا نقيب الأطباء البيطريين الأعضاء للمشاركة في حوار مجتمعي شامل لمناقشة مشروعات قانون النقابة العامة وقانون مزاولة المهنة، عبر ثلاث جلسات يحدد موعدها لاحقاً من قبل مجلس النقابة العامة.

كما وجه الشكر العميق لكافه أجهزة الدولة وثمن اهتمامها واستجابتها السريعه لمطالب النقابه، مؤكدا على التنسيق والتعاون الكامل مع هيئة الخدمات البيطرية والأجهزة والمراكز التابعة لها.

الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين عمومية البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

ترشيحاتنا

الدكتور عبدالرحمن السديس

السديس: العودة إلى الكتاب والسُنة سبيل السلامة والهداية

حلوى المولد النبوي

خطيب الجمعة: اشتروا لأولادكم حلوى المولد النبوي وعلقوهم بحب رسول الله.. فيديو

المولد النبوي

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. دار الإفتاء: جائز شرعاً

بالصور

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج
فقيد سوهاج
فقيد سوهاج

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد