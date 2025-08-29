إقبال طلابي غير مسبوق على التقديم بجامعة عين شمس الأهلية للعام الجامعي 2025 /2026

شهدت جامعة عين شمس الأهلية، إقبالًا طلابيًا غير مسبوق مع انطلاق مرحلة استقبال طلبات التقديم الإلكتروني استعدادًا للقبول المبدئي للعام الجامعي الجديد 2025 /2026.

وسجّل اليوم الثاني للتقديم توافدًا كثيفًا على المقر المخصص للجامعة ( بدار الضيافة ) خلف مستشفي عين شمس التخصصى، حيث خصصت الجامعة فريق عمل متخصصًا لمساعدة الطلاب في استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني، فضلًا عن وجود منسقين أكاديميين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك يوميًا طوال فترة التقديم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بدار الضيافة .

https://maps.app.goo.gl/yktrXW3hrqKsr7aj8?g_st=ipc

وتستمر فترة التقديم حتى الخميس 4 سبتمبر 2025.

كما يمكن التقدم الكترونياً من خلال الرابط التالى :

https://nasu.edu.eg

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بأربع كليات هي: ( كلية الطب- كلية الهندسة - كلية الأعمال - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي).

وتحرص جامعة عين شمس الأهلية على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة لطلابها، ويعكس الإقبال الكبير منذ اليوم الأول ثقة المجتمع في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها الجامعة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.