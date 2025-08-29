قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إقبال طلابي غير مسبوق على التقديم بجامعة عين شمس الأهلية للعام الجامعي 2025 /2026

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهدت جامعة عين شمس الأهلية، إقبالًا طلابيًا غير مسبوق مع انطلاق مرحلة استقبال طلبات التقديم الإلكتروني استعدادًا للقبول المبدئي للعام الجامعي الجديد 2025 /2026.

وسجّل اليوم الثاني للتقديم توافدًا كثيفًا على المقر المخصص للجامعة ( بدار الضيافة ) خلف مستشفي عين شمس التخصصى، حيث خصصت الجامعة فريق عمل متخصصًا لمساعدة الطلاب في استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني، فضلًا عن وجود منسقين أكاديميين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك يوميًا طوال فترة التقديم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بدار الضيافة .

https://maps.app.goo.gl/yktrXW3hrqKsr7aj8?g_st=ipc

وتستمر فترة التقديم حتى الخميس 4 سبتمبر 2025.

كما يمكن التقدم الكترونياً من خلال الرابط التالى : 
https://nasu.edu.eg

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بأربع كليات هي: ( كلية الطب- كلية الهندسة - كلية الأعمال - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي).

وتحرص جامعة عين شمس الأهلية على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة لطلابها، ويعكس الإقبال الكبير منذ اليوم الأول ثقة المجتمع في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها الجامعة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

