طارق قنديل وأعضاء الأهلي يودعون اللواء وائل عزت في جنازة مهيبة

شيّع اعضاء النادي الأهلي اليوم جنازة اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، والذي وافته المنية صباح اليوم، وسط حضور عدد كبير من قيادات وأعضاء القلعة الحمراء.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة في منطقة الدراسة، بحضور طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد من أعضاء المجلس وزملاء الفقيد من مختلف القطاعات.

وكان مهند مجدي، عضو مجلس إدارة الأهلي، قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، حيث كتب: "سبحان من له الدوام، توفى إلى رحمة الله أخي الغالي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

كما نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، الفقيد الراحل ببالغ الحزن والأسى، مؤكدين أنه كان أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين تركوا بصمة بارزة في مسيرة النادي.

ودعا الأهلي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان.

https://youtube.com/shorts/qe7k6DzI0K0?si=8PmaSxOBoZym78F