5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
هزيمة أولى لمنتخب مصر للناشئين أمام عمان في كأس الخليج تحت 17 عامًا
بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثـ مان غريق لوران بالإسكندرية
فيريرا: لا جديد في الاستعداد لمباراة وادي دجلة عن المواجهة السابقة
سيراميكا كليوباترا يتقدم على المقاولون العرب بهدف السولية بالشوط الأول
60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صراع ما بعد الانتخابات .. ترامب يسحب الحماية من كامالا هاريس
بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة
مأساة جديدة في كينيا .. العثور على 32 جثة لطائفة يوم القيامة
إعلام إسرائيلي: سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة على الضفة الغربية
عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد
طارق قنديل وأعضاء الأهلي يودعون اللواء وائل عزت في جنازة مهيبة

طارق قنديل
طارق قنديل
حمزة شعيب

 

شيّع اعضاء النادي الأهلي اليوم جنازة اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، والذي وافته المنية صباح اليوم، وسط حضور عدد كبير من قيادات وأعضاء القلعة الحمراء.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة في منطقة الدراسة، بحضور طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد من أعضاء المجلس وزملاء الفقيد من مختلف القطاعات.

وكان مهند مجدي، عضو مجلس إدارة الأهلي، قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، حيث كتب: "سبحان من له الدوام، توفى إلى رحمة الله أخي الغالي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

كما نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، الفقيد الراحل ببالغ الحزن والأسى، مؤكدين أنه كان أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين تركوا بصمة بارزة في مسيرة النادي.

ودعا الأهلي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان.

https://youtube.com/shorts/qe7k6DzI0K0?si=8PmaSxOBoZym78F

الأهلي طارق قنديل اعضاء النادي الأهلي اللواء وائل عزت

