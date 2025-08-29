لاعب ليفربول يقترب من ارتداء قميص روما على سبيل الإعارة.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الظهير الأيسر، اليوناني كوستاس تسيميكاس، لاعب ليفربول، ودع زملاءه في مقر تدريبات "الريدز" قبل سفره إلى العاصمة الإيطالية روما؛ تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله إلى صفوف "الذئاب".

إعارة دون خيار شراء

بحسب ما أورده موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن تسيميكاس سينضم إلى روما معارًا لمدة موسم واحد، دون أن يتضمن العقد خيار الشراء النهائي، على أن يتحمل النادي الإيطالي راتب اللاعب كاملًا طوال فترة الإعارة.

تغيير في موقف ليفربول

في البداية، رفضت إدارة ليفربول فكرة رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، قبل أن تتراجع مؤخرًا وتسمح له بخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، في ظل صعوبة مشاركته أساسيًا مع الفريق الإنجليزي.

بديل أنخيلينيو في خطة روما

ويُنظر إلى تسيميكاس باعتباره البديل المثالي للإسباني أنخيلينيو في مركز الجهة اليسرى، ضمن خطة (3-4-3) التي يعتمد عليها المدرب جيان بييرو جاسبريني مع فريق العاصمة.

مسيرة اللاعب مع ليفربول

تسيميكاس البالغ من العمر 29 عامًا، يرتبط بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027، وكان قد انضم إلى صفوف "الريدز" في صيف 2020 قادمًا من أولمبياكوس اليوناني مقابل 13 مليون يورو، وشارك خلال تلك الفترة في عدد من البطولات المحلية والقارية مع الفريق الإنجليزي.